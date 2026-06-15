Mercato OM : arrivé l’été dernier et auteur d’une bonne saison… il se voit rester à Marseille !

Après la victoire des États-Unis face au Paraguay (4-1) lors de la première journée de la Coupe du monde, Timothy Weah s’est exprimé sur son avenir. Une réponse courte, mais qui n’a pas échappé aux supporters de l’OM.

Après le succès convaincant des États-Unis contre le Paraguay (4-1), Timothy Weah affichait naturellement le sourire. L’international américain s’est réjoui de cette entrée réussie dans la compétition et a insisté sur l’importance de poursuivre sur cette dynamique. Il s’est confié au créateur de contenu Pape13003 : « C’est mon deuxième Mondial, ça fait dix ans que je suis avec l’équipe nationale. C’est vraiment un plaisir de gagner ce match. Il faut continuer comme ça. »

Interrogé sur la suite du tournoi, le joueur est resté mesuré et a préféré laisser place à l’humilité. « J’espère qu’on va gagner le prochain match. C’est Dieu qui donne. »

Son avenir à l’OM évoqué

Au moment d’évoquer son avenir, Timothy Weah a répondu avec spontanéité et assurance. « Je suis là, je suis là. »

Une phrase simple, mais qui a rapidement retenu l’attention des supporters marseillais. Alors que de nombreuses rumeurs entourent régulièrement son futur, cette déclaration a été perçue comme un message positif.

Même si cette sortie ne constitue pas une officialisation ou une annonce sur le mercato, elle témoigne de la sérénité du joueur lorsqu’il est interrogé sur son avenir. Les prochaines semaines permettront de savoir si cette confiance se traduira également sur le terrain et dans les décisions qui seront prises concernant sa situation.