Mercato OM : arrivées, départs, opportunités… Voici les 3 infos mercato du jour !

Entre la gestion de plusieurs situations internes pouvant mener à des départs dès janvier, la possible relance d’un dossier ambitieux déjà exploré l’été dernier, et la surveillance de jeunes profils prometteurs à l’étranger, le club phocéen s’active en coulisses. Voici les 3 infos mercato OM de ce Mardi 30 décembre.

1. Trois joueurs pourraient quitter Marseille dès cet hiver

Après un été marqué par de nombreux renforts, l’OM a connu un début de saison délicat avant de retrouver une dynamique plus stable en Ligue 1. À la trêve hivernale, Marseille pointe à cinq points du leader Lens et à quatre du PSG. Dans ce contexte, le club souhaite aborder le mercato d’hiver avec prudence, à la fois pour renforcer certains secteurs et gérer plusieurs dossiers sensibles en interne.

Bakola et Gomes, des situations incertaines

Darryl Bakola fait partie des joueurs les plus courtisés. Le milieu de terrain, suivi par plusieurs clubs, a reçu une offre de prolongation de la part de l’OM. Toutefois, en l’absence de réponse rapide, un départ dès cet hiver est envisagé, même si la priorité de la direction reste sa conservation.

Angel Gomes se trouve dans une situation différente. Arrivé libre l’été dernier, l’international anglais peine à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Peu utilisé après un début de saison jugé décevant, il pourrait quitter Marseille dès janvier si une proposition intéressante parvient aux dirigeants olympiens.

Robinio Vaz suivi à l’étranger

Autre dossier surveillé : celui de Robinio Vaz. L’attaquant de 18 ans avait marqué les esprits en début de saison grâce à plusieurs entrées décisives, dont un doublé face à Angers en octobre. Avec quatre buts et deux passes décisives en 19 apparitions, le natif de Mantes-la-Jolie a vu son temps de jeu diminuer ces dernières semaines.

Sous contrat jusqu’en 2028, Vaz reste considéré comme un joueur d’avenir et apprécié des supporters. Néanmoins, selon Foot Mercato, des clubs anglais et allemands suivent attentivement sa situation. En cas d’offre jugée satisfaisante, l’OM pourrait envisager une vente dès cet hiver.

À l’approche de l’ouverture du mercato, Marseille devra donc arbitrer entre stabilité sportive et opportunités de marché, avec plusieurs décisions importantes à prendre dans les semaines à venir.

2. Un gros coup relancé en janvier ?

À la fin du mois d’août, l’Olympique de Marseille avait tenté de recruter Lazar Samardžić. Le club phocéen s’était positionné sur le joueur, sans parvenir à finaliser l’opération avant la clôture du marché. Depuis, le milieu offensif serbe est resté à l’Atalanta, mais sa situation contractuelle et sportive continue d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens.

Lazio et Fiorentina à l’affût

Toujours selon Fabrizio Romano, deux clubs de Serie A se sont récemment renseignés sur les conditions d’un éventuel transfert. La Lazio et la Fiorentina ont toutes deux pris contact ces derniers jours afin d’obtenir des informations précises sur un possible accord, confirmant l’intérêt persistant autour du joueur.

Un dossier ouvert pour le mercato hivernal

La possibilité d’un départ en janvier n’est donc pas exclue pour Lazar Samardžić. Si l’Atalanta n’a pas encore arrêté de décision définitive, les démarches effectuées par plusieurs clubs indiquent que le dossier reste ouvert à l’approche du mercato hivernal.

Pour l’OM, qui avait déjà manifesté son intérêt cet été, cette situation pourrait relancer les spéculations autour d’un renfort offensif au milieu de terrain. À ce stade, aucune négociation avancée n’a toutefois été évoquée concernant un retour de Marseille sur ce dossier.

3. Une pépite croate dans le viseur !

Selon les informations relayées par Sportske Novosti, l’OM serait en train d’élargir ses horizons sur le marché des transferts. Le club phocéen s’intéresserait à Adriano Jagušić, un jeune milieu offensif croate de 20 ans, en vue de renforcer son secteur créatif. Cette piste illustre la volonté du club de conjuguer ambition sportive et construction sur le long terme, tout en misant sur des profils encore peu connus du grand public mais porteurs de potentiel.

Le joueur en question évolue actuellement en Croatie, où il se distingue par ses qualités techniques, sa vision du jeu et sa capacité à dynamiser l’attaque. À seulement 20 ans, il présente déjà une maturité intéressante et attire l’œil des recruteurs marseillais, toujours à l’affût de talents capables d’augmenter le niveau de l’équipe sans perdre de vue les objectifs futurs.

Une piste jeune et prometteuse pour l’avenir olympien

Adriano Jagušić correspond à un profil de joueur que l’OM a parfois eu du mal à attirer ces dernières saisons. Un milieu offensif moderne, capable de créer, de combiner et de faire la différence dans des zones clés du terrain. À 20 ans, il représente une génération de joueurs formés à l’école du jeu technique, à l’aise balle au pied, et capables d’évoluer dans plusieurs systèmes tactiques.

Son intérêt pour Marseille montre aussi que l’OM regarde au‑delà des sentiers battus, prêt à s’engager sur des profils moins médiatisés mais prometteurs. Pour un club qui cherche à se structurer et à être compétitif à la fois en Ligue 1 et en Europe, miser sur un jeune talent européen peut être une stratégie gagnante, alliant progression sportive et valeur ajoutée au groupe.