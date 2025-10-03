Mercato OM : Arthur Vermeeren ne doit pas aller en PL !

Marc Degryse, ancien international belge et expert du football, met en garde Arthur Vermeeren contre un choix de club risqué, déconseillant particulièrement Chelsea et Manchester United.

Arthur Vermeeren, jeune milieu de terrain belge de 20 ans, fait forte impression sous les couleurs de l’OM. Mais dans une déclaration récente, Marc Degryse a vivement déconseillé au joueur de rejoindre deux grosses écuries de Premier League, qu’il juge instables. « Ce que Vermeeren ne doit absolument pas faire, c’est aller dans un club comme Chelsea ou Manchester United, où ils achètent trente ou quarante joueurs et vous prêtent ensuite. Vermeeren ruinerait sa carrière s’il faisait ça ! »a expliqué Degryse à Voetbal 24.

Selon lui, « à ce stade de sa carrière, le jeune milieu belge doit privilégier un club avec un projet clair et une stabilité qui lui permettront de grandir sereinement. »

La première titularisation d’Arthur Vermeeren avec l’OM : 🅰️ 1 assist.

🎯 53/56 passes réussies.

💪 6 récupérations.

⚔️ 100% tacles réussis. [@fbwonderkids] pic.twitter.com/6fODv8tXvK — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 30, 2025

L’importance d’un choix de carrière réfléchi

Marc Degryse insiste sur la nécessité pour le jeune joueur de bien choisir son environnement. La prudence est essentielle. Ce n’est pas parce qu’un club a un grand nom qu’il est forcément la meilleure option pour un jeune joueur. Il faut surtout considérer la stabilité et la qualité du projet sportif.

Cette mise en garde rappelle que la réussite d’un footballeur ne dépend pas uniquement de ses qualités techniques, mais aussi du cadre dans lequel il évolue. Pour l’ancien international belge, Arthur Vermeeren doit faire preuve de lucidité afin de bâtir une carrière solide et durable.