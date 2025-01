Mercato OM : Attaquant, 3 pistes fermées ! Une nouvelle relancée en Italie !

L’Olympique de Marseille n’a pas tardé à se tourner vers l’avenir après avoir activé les discussions concernant le transfert de Wahi à Francfort. Plusieurs pistes n’iront pas plus loin, alors qu’un attaquant italien a été relancé…

Selon L’Équipe, les Marseillais ont exploré plusieurs pistes intéressantes, telles que Mathys Tel du Bayern Munich et Santiago Gimenez de Feyenoord, mais ces options ont été jugées trop coûteuses ou trop complexes à concrétiser. « Ils ont suivi beaucoup de pistes clinquantes, toutes jugées trop onéreuses ou trop compliquées. » Face à ces échecs, l’OM a dû revoir ses priorités pour ne pas reproduire l’erreur de l’année dernière, lorsqu’ils ont payé Vitinha 32 millions d’euros à Braga, un pari qui n’a pas encore porté ses fruits.

Tel et Santiago trop chers, Ferguson va rester en PL

Dans cette situation, le club marseillais se concentre désormais sur des profils plus abordables, mais même ces joueurs moins côtés voient leurs prix grimper, ce qui complique encore les négociations. La direction de l’OM préfère privilégier des prêts afin de ne pas trop engager d’argent sur un marché où les tarifs sont élevés. C’est dans cette optique que l’Irlandais Evan Ferguson a retenu l’attention des dirigeants marseillais. Malgré des soucis à la cheville et un temps de jeu réduit à Brighton, l’attaquant reste une option intéressante. Cependant, « l’attaquant va plutôt rebondir en Premier League », ce qui oblige l’OM à poursuivre sa recherche d’un attaquant capable de prendre la profondeur.

L’OM tente Raspadori ?

La fin du mercato approche et, selon le journaliste italien Di Marzio, West Ham et Marseille ont exprimé leur intérêt pour Giacomo Raspadori de Naples. Cependant, les Azzurri n’ont pas montré d’ouverture, faute de remplaçant disponible pour le remplacer. Cette saison, Raspadori a joué 11 matches de championnat, marquant un but crucial contre Venezia. Lors de la saison précédente, il a inscrit 5 buts et 3 passes décisives en Serie A, et 1 but en 8 matches de Ligue des Champions. Il avait aussi été un acteur clé du titre de Naples en 2022, marquant contre Juventus.



Les solutions internes à l’OM, comme Jonathan Rowe, n’ont pas répondu aux attentes jusqu’à présent. L’OM devra donc continuer à explorer de nouvelles pistes pour renforcer son attaque avant la fin du mercato. La quête d’un élément offensif reste une priorité pour les Marseillais, qui espèrent trouver une solution adaptée à leurs besoins et à leurs moyens dans les jours à venir.