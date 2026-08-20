Mercato OM : Atubolu était en négociations avancées… dossier en stand by !

L’Olympique de Marseille avait bien avancé sur la piste Noah Atubolu pour renforcer le poste de gardien. Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport Allemagne, des négociations avancées avaient été engagées entre l’OM et le portier de Fribourg, mais le dossier est actuellement en pause.

Des discussions avancées avec l’OM

Le mercato de l’OM continue de s’animer autour du poste de gardien.

Selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport DE, Noah Atubolu et l’Olympique de Marseille étaient en négociations avancées ces derniers jours.

Le journaliste allemand précise toutefois que les discussions sont désormais en pause depuis le week-end.

« Noah Atubolu et l’Olympique de Marseille étaient en négociations avancées, mais l’accord a été mis en pause pour le moment depuis le week-end. L’Eintracht Francfort a inscrit ce gardien de but de 24 ans sur sa liste depuis qu’il est devenu clair qu’il souhaite quitter le SC Freiburg, comme révélé dans notre émission Transfer Update. Si Kaua Santos ou Michael Zetterer partent, Atubolu pourrait devenir une option sérieuse pour Francfort. Mais il est cher. À suivre jusqu’au dernier jour du mercato. »

Cette information confirme donc que Marseille a étudié très concrètement le profil du gardien allemand de 24 ans.

Francfort entre dans la course

Le dossier se complique toutefois avec l’arrivée d’un nouveau prétendant.

Toujours selon Florian Plettenberg, l’Eintracht Francfort a placé Atubolu sur sa liste depuis qu’il est apparu que le joueur souhaitait quitter le SC Freiburg.

Le club allemand pourrait passer à l’action en cas de départ de Kaua Santos ou Michael Zetterer.

Plettenberg souligne également que le gardien reste une option coûteuse, ce qui pourrait peser dans la décision finale des clubs intéressés.

Pour l’OM, qui cherche toujours un nouveau numéro un, la piste reste donc ouverte mais n’avance plus au même rythme qu’il y a quelques jours.

À ce stade, aucun accord définitif n’est annoncé entre Marseille et Fribourg. Le dossier Noah Atubolu pourrait toutefois encore évoluer d’ici la fermeture du marché, avec désormais une concurrence supplémentaire venue de Bundesliga.