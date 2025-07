Mercato OM : Auba et Paixao en approche… une autre recrue entre 12 et 16M€ arrive !

L’Olympique de Marseille est sur le point de boucler une nouvelle recrue offensive. Selon plusieurs sources concordantes, Timothy Weah se rapproche un peu plus chaque jour du club phocéen. Les discussions entre l’OM et la Juventus sont avancées et devraient aboutir à un accord sous peu.

Comme révélé par Fabrice Hawkins (RMC), “accord de principe entre Timothy Weah et l’OM. Contrat de 5 ans. Négociations avancées entre Marseille et la Juventus pour un prêt avec option d’achat obligatoire entre 12 et 15 M€. Weah veut l’OM.” Le joueur américain, également courtisé par Nottingham Forest, a décliné l’offre du club anglais pour privilégier le projet marseillais.

Accord de principe entre Timothy Weah et l'OM. Contrat de 5 ans.

Négociations avancées entre Marseille et la Juventus pour un prêt avec option d'achat obligatoire entre 12 et 15€. Weah veut l'OM.

Initialement estimé entre 12 et 15 M€, le montant total du transfert pourrait finalement dépasser cette fourchette. D’après le journaliste italien Alfredo Pedulla, de nouveaux échanges ont eu lieu dans la nuit entre les deux clubs. La Juventus aurait exigé des bonus supplémentaires afin d’approcher les 16 M€, bien au-delà des premières estimations.

Weah, formé au Paris Saint-Germain et passé par le LOSC, est ciblé par Roberto De Zerbi pour renforcer le couloir droit de l’attaque olympienne. Il viendrait en doublure de Mason Greenwood à droite, alors qu’Igor Paixao, qui devrait arriver pour 30 M€ + 5 M€ de bonus, occupera le flanc gauche.

En parallèle de la signature attendue de Pierre-Emerick Aubameyang, libre de tout contrat, l’arrivée de Timothy Weah viendrait clore un mercato offensif express mené tambour battant par la direction marseillaise. À ce jour, seuls quelques détails contractuels restent à régler avec la Juventus pour officialiser l’opération.



L’OM continue donc de renforcer son secteur offensif avec des profils variés et expérimentés, alors que la saison approche à grands pas.