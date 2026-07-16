Mercato OM : Aubameyang a quitté Marseille !

Le départ a été officialisé hier soir : Pierre-Emerick Aubameyang quitte à nouveau l’OM, cette fois pour l’Espagne et le Deportivo La Corogne ( tout juste promu en Liga). L’attaquant gabonais a pu saluer certains supporters, hier soir, avant de s’envoler pour l’Espagne.





Un mariage qui avait mal commencé

Arrivé libre à l’été 2023 en provenance de Chelsea pour remplacer le Chilien Alexis Sánchez, Pierre-Emerick Aubameyang a mis du temps à devenir le chouchou du Vélodrome. L’aventure marseillaise commence mal : il faut attendre octobre pour le voir inscrire son premier but en Ligue 1. Son manque de statistiques agace vite les supporters, qui en viennent à regretter le départ de son prédécesseur.

Mais Aubameyang fait preuve de résilience. Il renaît complètement en Europa League, où il inscrit un formidable triplé le 30 novembre 2023 face à l’Ajax, dans une rencontre à rebondissements conclue sur une victoire 4-3 des Olympiens. Ce succès arraché dans les arrêts de jeu lance définitivement son aventure marseillaise. Il termine sa première saison sur un bilan très satisfaisant et devient meilleur buteur de l’Europa League.

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Un retour réussi

Revenu à l’OM l’été dernier après un an en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang retrouve Marseille avec ambition. Repositionné en doublure de luxe d’Amine Gouiri, il enchaîne rapidement les minutes après la blessure de l’Algérien en octobre 2025. Malgré son âge avancé, l’attaquant gabonais impressionne : il termine la saison avec 14 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres toutes compétitions confondues.

Un départ inévitable

Alors que l’OM doit vendre massivement pour réduire sa masse salariale, Pierre-Emerick Aubameyang devient le 4ᵉ joueur du top 10 des salaires marseillais à plier bagages. Sa rémunération, à hauteur de 350 000 euros mensuels, représentait une économie de 4,2 millions d’euros annuels pour un club scruté de près par la DNCG et l’UEFA. Le transfert est estimé à 1,5 million d’euros, et le joueur aurait refusé une offre turque du Çorum FK plus lucrative (3,5 M€ net) pour privilégier un retour en Liga.

Il rejoint ainsi Hamed Traoré, Mason Greenwood et Benjamin Pavard sur la liste des départs estivaux.

Au-delà du salaire difficile à gérer, l’âge de Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) a sans doute aussi pesé dans la balance. L’OM perd néanmoins un cadre du vestiaire : selon footMercato, Bruno Genesio aurait volontiers conservé l’ancien buteur d’Arsenal et du Borussia Dortmund.

Hier soir, je suis allé dire au revoir à Pierre-Emerick Aubameyang avant son départ pour l’Espagne.

Je tiens surtout à le remercier d’avoir pris le temps de s’arrêter pour faire des photos avec nous. Par respect pour lui et sa famille, j’ai fait le choix de ne pas le filmer et de… pic.twitter.com/6M6AYXsonW — Nico’ (@NicolasVodka) July 16, 2026

Avec les départs de Traoré, Greenwood et désormais Aubameyang, l’attaque marseillaise se retrouve sérieusement dégarnie à quelques semaines de la reprise du championnat. Amine Gouiri, tout juste remis de sa blessure, devra-t-il porter seul l’attaque olympienne en attendant des renforts ? Grégory Lorenzi et la direction sportive marseillaise ont désormais les coudées plus franches financièrement pour recruter, reste à savoir si l’OM saura transformer ces économies en réel renfort offensif avant le coup d’envoi de la saison. Une chose est sûre : le mercato phocéen est loin d’être terminé, et les regards se tournent maintenant vers les prochaines pistes évoquées en interne pour combler ce vide en attaque.

Paul Laffisse