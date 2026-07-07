Mercato OM : Aubameyang se rapproche d’un départ, un accord salarial trouvé ?

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait vivre ses derniers jours sous le maillot de l’OM. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’attaquant gabonais aurait trouvé un accord de principe avec le club turc de Çorum FK. Les discussions doivent désormais se poursuivre entre les deux clubs pour tenter de finaliser l’opération.

Çorum FK a trouvé un accord avec Aubameyang ?

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang continue d’alimenter le mercato de l’OM. D’après les informations publiées par Sacha Tavolieri sur son compte X, Çorum FK accélère sur le dossier de l’international gabonais.

Le journaliste affirme que les dirigeants du club turc, récemment promu, ont rencontré l’attaquant à Istanbul. Les deux parties auraient trouvé un accord de principe sur les conditions salariales.

🚨 EXCL – Çorum FK fonce sur Pierre Emerick Aubameyang ! 🇹🇷 🇬🇦 La star de l’Olympique de Marseille a rencontré les dirigeants très fortunés du club néo promu à Istanbul. 🤝 Accord de principe trouvé sur la base salariale. 🔵⚪️ Corum doit à présent s’accorder avec l’OM. ⏳… pic.twitter.com/P6Lu4r6Pp9 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 7, 2026

À ce stade, aucun accord n’est annoncé entre les deux clubs. Selon les informations de Sacha Tavolieri, les discussions doivent désormais porter sur les modalités du transfert avec l’Olympique de Marseille.

L’OM n’a pas encore tranché

Sous contrat avec l’OM pour encore une saison, Aubameyang reste lié au club marseillais. Si un accord personnel aurait été trouvé avec Çorum FK selon Sacha Tavolieri, son départ dépend désormais d’un terrain d’entente entre les deux formations.

De son côté, La Provence indique que Bruno Genesio, le nouvel entraîneur marseillais, ne serait pas opposé à l’idée de conserver l’attaquant expérimenté au sein de son effectif. Une position qui pourrait peser dans la réflexion du club alors que le mercato est encore ouvert.

Le dossier reste donc en évolution. Pour l’heure, l’accord évoqué concerne uniquement le joueur et le club turc, tandis que les négociations avec l’OM restent à mener selon les informations rapportées par Sacha Tavolieri.