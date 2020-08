Mercato OM : « Avec Bouna Sarr, il faut apprendre de nos erreurs du passé ! »

Ce jeudi, Yassine Youssfi, supporter marseillais, était l’invité de Benjamin Courmes dans l’Apéro Mercato. Ensemble, ils sont revenus sur l’actualité chaude de l’OM et sur le cas Bouna Sarr.

On le sait très surveillé sur le mercato estival, Bouna Sarr pourrait faire partie des joueurs qui quitteraient le club cet été. Auteur d’une saison intéressante dans son couloir, l’ancien messin pourrait rapporter entre 10 et 15 M€. C’est en tout cas ce qu’espère Yassine Youssfi, invité de l’Apéro Mercato.

Bouna Sarr : « Il faut apprendre à vendre au bon moment »

« Pour Sarr, ça serait pas mal. Si on peut trouver une grosse offre autour de 10 à 15 M€. Il a une exposition sous le maillot de l’OM qui fait qui peut être vendu à ce tarif là. Kenny Lala bien sûr. Il lui reste un an de contrat. Tu peux le chopper à 4-5 M€. Il faut apprendre à vendre au bon moment. Faut retenir les leçons du passé. On a eu un Thauvin qui coûtait 80 M€, il y a quelques années, là il en vaut beaucoup moins. Il faut apprendre de ses erreurs » Yacine Youssfi – Source : Football CLub de Marseille



LA STAT :

Bouna Sarr sort d’une saison prolifique à l’OM. Le joueur s’est installé, comme titulaire, au poste de latéral droit la saison passée. Il a pris part à 32 rencontres, pour deux buts et trois passes décisives.

Retrouvez l’intégralité de l’Apéro Mercato de ce jeudi ci-dessous :

https://youtu.be/6OwOPBrvvn8