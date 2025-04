Mercato OM : Azzedine Ounahi temporise…

Azzedine Ounahi, milieu de terrain de 23 ans prêté par l’Olympique de Marseille (OM), fait l’objet de convoitises en Arabie Saoudite. Selon les informations du journaliste Hakim Zhouri, le joueur est actuellement en pleine réflexion concernant son avenir.

Intérêts saoudiens et réflexion personnelle

Des clubs saoudiens, notamment Al-Hilal et Al-Ahli, ont exprimé leur intérêt pour Ounahi, avec des offres potentielles estimées entre 10 et 15 millions d’euros. Cependant, le joueur temporise et n’a pas pris de décision définitive. Il est conscient que rejoindre le championnat saoudien pourrait avoir des répercussions sur sa carrière internationale avec le Maroc. De plus, l’aspect financier ne semble pas être un facteur déterminant dans sa réflexion.

Le joueur temporise pour le moment… cette destination pourrait avoir un impacte négatif sur sa carrière internationale, donc il est encore en pleine réflexion. — Hakim (@Z_hakos) April 10, 2025

Concernant un éventuel retour à l’OM, les informations sont nuancées. Bien que le club marseillais n’écarte pas cette option, rien n’est certain à ce jour. Le joueur, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, va devoir trancher cet été. Il ne restera pas en Grèce et ne ferait pas de l’Arabie Saoudite sa priorité…

Conclusion

Azzedine Ounahi se trouve à un carrefour de sa carrière, jonglant entre les propositions alléchantes venues d’Arabie Saoudite et le désir de rester en Europe. Son choix futur dépendra de divers facteurs, notamment l’évolution de la situation au sein de l’OM, les offres reçues et les implications pour sa carrière internationale. Les prochains mois seront donc cruciaux pour l’avenir du jeune milieu de terrain.