Mercato OM : Azzedine Ounahi vers un top club européen cet été ?

L’ancien milieu de l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi, pourrait connaître un rebond spectaculaire. Auteur de prestations solides avec Girona FC, l’international marocain attire l’attention de Manchester City. Un intérêt confirmé par la presse espagnole qui relance totalement son avenir.

Un renouveau en Espagne après un passage compliqué à l’OM

Arrivé à l’OM après une Coupe du monde 2022 réussie avec le Maroc, Azzedine Ounahi n’a jamais réellement réussi à s’imposer sous les couleurs marseillaises. Malgré un prêt concluant au Panathinaïkos, où il a été élu meilleur joueur de la saison, le milieu de terrain de 26 ans ne faisait plus partie des plans du club phocéen.

Transféré à Girona FC pour environ 6 millions d’euros après de longues négociations en fin de mercato, l’ancien joueur d’Angers a trouvé un environnement favorable à son style. Dans un championnat espagnol plus technique, il enchaîne les titularisations et affiche des statistiques solides : 5 buts et 3 passes décisives en 18 matchs de Liga. Il s’est notamment illustré face à l’Athletic Bilbao, au Real Madrid et au Betis.

Manchester City attentif, clause fixée à 20 M€

Les performances d’Azzedine Ounahi n’ont pas échappé aux recruteurs européens. Selon le média espagnol El Chiringuito, Manchester City s’intéresse de près au profil du Marocain dans l’optique de préparer une éventuelle succession de Bernardo Silva.

Cet intérêt s’inscrit dans une logique bien connue : Girona FC appartient au City Football Group, facilitant les passerelles entre clubs. Des mouvements similaires ont déjà eu lieu ces dernières saisons, renforçant la crédibilité de cette piste.

La clause libératoire d’Ounahi est estimée à 20 millions d’euros, un montant accessible pour le club anglais. L’OM aurait inséré une clause permettant au club de récupérer 20% sur la future vente du milieu de terrain. D’autres formations, comme l’Atlético de Madrid et plusieurs clubs italiens, suivent également le dossier. Toutefois, la piste menant à Manchester City semble aujourd’hui prendre de l’ampleur dans ce dossier mercato.