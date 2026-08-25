Mercato OM : Balerdi, des opportunités en Premier League ?

L’avenir de Leonardo Balerdi reste incertain à quelques jours de la fermeture du mercato. Selon L’Équipe, le défenseur argentin de l’OM n’a pas de prétendant majeur à ce stade, mais plusieurs clubs, notamment en Premier League, pourraient encore se positionner. Sa cote serait aujourd’hui plus accessible.

Balerdi marqué par les sifflets du Vélodrome

La situation de Leonardo Balerdi reste à surveiller dans cette dernière ligne droite du mercato de l’OM. Selon L’Équipe, l’international argentin de 27 ans a été touché par les sifflets reçus au Vélodrome lors du match de préparation face à l’Atlético de Madrid.

Une situation qu’il connaît déjà. Depuis son arrivée à Marseille, Balerdi a traversé plusieurs périodes difficiles avant de réussir à renverser une partie de l’opinion marseillaise.

Reste désormais à savoir s’il souhaite encore repartir dans ce type de combat. Touché au mollet, le défenseur n’avait pas été retenu dans le groupe lors de la victoire de l’OM contre Strasbourg (4-0).

Une cote devenue plus accessible

Au printemps, Bayer Leverkusen s’était intéressé au défenseur marseillais. Mais selon L’Équipe, aucun club de grande envergure ne s’est réellement positionné en ce mois d’août. La situation pourrait toutefois évoluer rapidement.

Plusieurs formations, notamment en Premier League, devraient encore ajuster leurs effectifs après les premières journées de championnat, entre blessures, performances décevantes et opportunités de marché.

Dans ce contexte, la cote de Balerdi serait aujourd’hui plus accessible, ce qui pourrait attirer de nouveaux prétendants. À ce stade, aucune offre concrète n’est annoncée. Mais dans un OM toujours contraint de vendre pour alléger ses finances, une proposition importante pour l’Argentin serait forcément étudiée.

La dernière semaine du mercato pourrait donc encore réserver un rebondissement dans le dossier Leonardo Balerdi.