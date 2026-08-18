Mercato OM : Balerdi proposé en premier League !

Le nom de Leonardo Balerdi circule désormais en Premier League. Selon Foot Mercato, le défenseur argentin de l’OM aurait été proposé à Fulham par Unique Sports, mais le club londonien n’a pour l’instant formulé aucune offre et aucune négociation directe avec Marseille n’est rapportée.

Unique Sports pousse le dossier Balerdi en Angleterre

Le mercato de l’OM pourrait encore être animé dans le sens des départs. Cette fois, c’est Leonardo Balerdi qui est concerné.

Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur argentin aurait été proposé à Fulham par Unique Sports. L’objectif de l’agence serait désormais de convaincre le club londonien de passer à l’action.

À ce stade, il convient toutefois de bien distinguer les faits : Fulham n’a transmis aucune offre à l’OM, aucun contact direct entre les deux clubs n’est rapporté et aucune négociation n’a été engagée.

Autrement dit, le mouvement vient pour le moment de l’intermédiaire chargé de sonder le marché, et non du club anglais.

Fulham travaille sur d’autres défenseurs

La situation de Balerdi doit aussi être replacée dans le contexte du mercato de Fulham. Le club londonien avance actuellement sur d’autres pistes en défense centrale.

Fulham a notamment formulé une offre pour Natan, joueur du Real Betis, et poursuit également des discussions avec Rennes au sujet d’Abdelhamid Ait Boudlal.

La piste menant au défenseur de l’OM apparaît donc, pour l’instant, moins avancée que ces deux dossiers.

Cette démarche s’inscrit également dans la stratégie de ventes mise en place à Marseille. L’Agence France-Presse a rapporté que l’Olympique de Marseille avait mandaté Unique Sports Group pour chercher des solutions de sortie à certains joueurs de l’effectif, notamment parmi ceux disposant des rémunérations les plus importantes.

Une source proche du groupe a par ailleurs évoqué de possibles tensions entre cet intermédiaire supplémentaire et les représentants habituels de certains joueurs.

Pour Leonardo Balerdi, le dossier reste donc au stade d’une proposition à Fulham. Aucun élément ne permet, pour le moment, de parler d’offre ou de négociations avancées avec l’OM.