Mercato OM : Nouvelle piste à gauche et bataille avec Lyon !

Alors que des rumeurs autour d’un potentiel départ de Quentin Merlin se font de plus en plus entendre, Benatia et Longoria aurait activé une nouvelle piste. Il s’agirait de Mitchel Bakker, ancien joueur du PSG, qui était prêté à Lille cette saison par l’Atalanta.

L’OM continue de multiplier les pistes afin de combler ses faiblesses et de renforcer ses secteurs en vue de la saison prochaine. Avec pour priorité de reconstruire sa défense, l’OM a déjà avancé sur plusieurs dossiers pour des centraux, comme Medina ou Laporte, mais est également attentif aux opportunités pour des latéraux. Et récemment c’est justement une piste afin de pallier le potentiel départ de Quentin Merlin, à gauche, qui est explorée.

Et ce joueur l’OM le connaît bien car le club l’a déjà affronté plusieurs fois puisqu’il s’agit de Mitchel Bakker, l’ancien joueur du PSG et prêté à Lille cette saison par l’Atalanta. Le latéral de 24 ans a réalisé une saison convaincante du côté du LOSC où il aura inscrit deux buts délivrés trois passes décisives. Sauf que si l’OM veut le recruter il faudra que le club bataille avec deux autres écuries de Ligue 1, qui seraient également sur le dossier.

A lire aussi : Vente OM : La révélation sur McCourt !

Forte concurrence pour Mitchel Bakker !

En effet, d’après De Telegraaf, un média néerlandais, Lille souhaiterait recruter définitivement le joueur à l’Atalanta alors que Lyon se serait également manifesté. De quoi promettre une bataille sur le marché des transferts pour Benatia et Longoria s’ils souhaitent s’arracher le joueur. Il est actuellement estimé à 7 millions d’euros par le site Transfermarkt mais nul doute que le prix risque de grimper si la concurrence se montre intense.

Et dans le cas d’une bataille sur le marché, l’OM pourrait disposer d’un avantage étant donné que le club est le seul qualifié en Ligue des Champions parmi ceux cités. De plus, le profil semble correspondre au profil recherché par De Zerbi. En tant que latéral-piston moderne, le style de jeu du joueur collerait parfaitement à la mentalité de l’entraîneur italien. Une option supplémentaire en cas de départ de Merlin.