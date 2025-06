Mercato OM : Benatia a trouvé une autre pépite en Eredivisie !

Le journaliste Rik Elfrink, du Eindhovens Dagblad, annonce que Johan Bakayoko fait désormais l’objet de l’attention de l’Olympique de Marseille. « Johan Bakayoko est également sous le feu des projecteurs de l’Olympique de Marseille. Le joueur du PSV n’a aucune raison de se plaindre de l’intérêt suscité. »

Ce communiqué est corroboré par plusieurs sources néerlandaises, notamment Voetbalzone, confirmant que l’OM suit de près le profil du jeune ailier droit du PSV Eindhoven . Johan Bakayoko (né le 20 avril 2003 à Overijse, Belgique) est un ailier droit de 1,79 m, gaucher, sous contrat avec le PSV jusqu’en juin 2026. Formé successivement à OH Leuven, Club Brugge, Mechelen, Anderlecht puis au PSV dès juillet 2019, il a gravi les échelons pour rejoindre l’équipe première en 2022.

Sur la saison 2024–25, il a accumulé 30 sélections et 9 buts en championnat, portant à 89 apparitions et 26 buts toutes compétitions confondues depuis ses débuts. Il compte également 18 sélections et 1 but avec l’équipe nationale belge.

Parcours et palmarès

Champion des Pays-Bas en 2023 et 2025 , vainqueur de la Coupe (2023) et de la Supercoupe Johan Cruyff (2022, 2023) avec le PSV .

en et , vainqueur de la (2023) et de la (2022, 2023) avec le PSV . Récompensé individu­ellement : Talent de l’année en Eerste Divisie (2022) et Talent de l’Eredivisie en 2024, ainsi que plusieurs distinctions mensuelles.

Johan Bakayoko staat inmiddels ook in de belangstelling van Olympique Marseille. De PSV’er heeft over interesse niet te klagen. Straks wat meer. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 24, 2025

Pourquoi l’OM s’y intéresse

Plusieurs facteurs attirent l’attention de l’Olympique de Marseille :