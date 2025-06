Mercato OM : Benatia prêt à réactiver une piste en attaque pour oublier Abline ?

Alors que l’OM est toujours à la recherche d’un buteur pouvant venir concurrencer Amine Gouiri, le club visait dans un premier temps Matthis Abline. Cependant la piste menant au buteur nantais semble désormais irréalisable. L’OM aurait donc réactivé la piste menant à un autre jeune buteur.

L’OM continue d’activer différentes pistes sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Une volonté pour le club de se montrer le plus compétitif possible avec l’intention de réaliser un beau parcours en Ligue des Champions. Et alors que les discussions avec Lens pour Medina semblent toujours sur la bonne voie, c’est également en attaque que les dirigeants marseillais espèrent recruter de nouveaux joueurs.

La piste menant à Matthis Abline semble s’être complétement refermée après la demande irréaliste de 50 millions d’euros de la part de Kita, le président nantais. Cependant, selon des informations de Team Talk, l’OM aurait réactivé une ancienne piste datant de mars dernier. En effet, Hamza Igamane, le buteur des Rangers serait bel et bien dans le viseur de l’OM qui voudrait en faire le remplaçant de Gouiri.

A lire aussi : Mercato OM : Ce club brésilien rêve de s’offrir… De Zerbi !

Igamane, une piste réalisable ?

Le média britannique en révèle plus en affirmant que le club est en contact avec le joueur depuis l’hiver dernier et l’aurait informé de sa volonté de recruter le buteur. Les dirigeants lui auraient également fait par de leurs intentions de le recruter dès cet été. Seul problème majeur dans ce dossier : le prix demandé par les Rangers afin d’assurer le transfert de leur joueur.

Auteur d’une très belle saison avec un total de 16 buts marqués et 3 passes décisives pour 46 matchs joués, le Marocain attire également d’autres clubs. L’occasion pour le club écossais de faire monter les enchères. En effet, les Rangers demanderaient 23 millions d’euros pour laisser partir leur buteur. Une somme importante qui va demander du temps aux dirigeants afin de prendre une décision.