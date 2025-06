Mercato OM : Benatia veut ce défenseur du Bayern !

En quête de renforts pour le poste de latéral droit, l’Olympique de Marseille a activé une piste bien connue du football français. Selon les informations de FootMercato, les dirigeants phocéens s’intéressent de près à Sacha Boey, actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028.

Le joueur de 24 ans, formé en France et passé par Rennes, Dijon et Galatasaray, a disputé la saison 2024-2025 en Bavière. Toutefois, Boey n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein du club allemand. Il a été utilisé à 18 reprises toutes compétitions confondues, mais seulement 8 fois dans le onze de départ, avec un bilan de 1 but et 4 passes décisives. Ses performances ont également été freinées par les blessures : une déchirure au ménisque l’a tenu éloigné des terrains pendant 62 jours, suivie d’une blessure à la cheville qui lui a fait manquer 5 matches supplémentaires.

Sacha Boey disponible, mais dans le cadre d’un transfert !

🚨EXCL: 🔴🇫🇷 #Ligue1 | ❗️L’OM est intéressé par Sacha Boey 💰 Les Phocéens aimeraient un prêt avec OA. Le Bayern Munich, vendeur, aimerait un transfert définitif. ✨️ Pour le moment, Boey se voit rester au Bayern ➡️ Intérêts de clubs anglais https://t.co/fk4FNgwU8G pic.twitter.com/yGSS3YyxxF — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 28, 2025

Malgré ce contexte, l’OM apprécie toujours autant son profil, déjà ciblé lors du dernier mercato hivernal. Le club marseillais, qui a abandonné la piste menant à Nelson Semedo, aimerait obtenir Boey sous forme de prêt avec option d’achat. Une formule qui n’emballe pas le Bayern, lequel privilégierait un transfert définitif.

Reste un point essentiel : la volonté du joueur. “Pour le moment, Sacha Boey se voit rester au Bayern Munich”, explique Santi Aouna. Même si la situation pourrait évoluer en fonction des discussions à venir. La concurrence est également présente, puisque plusieurs clubs anglais auraient manifesté leur intérêt.

À ce stade du mercato, l’OM devra donc convaincre à la fois le joueur et le club allemand. Mais l’intérêt persistant pour Boey témoigne de la volonté marseillaise de trouver un latéral capable d’apporter à la fois de la solidité défensive et du dynamisme offensif sur le flanc droit.