Mercato OM : Benatia veut doubler le PSG et le Barça pour ce talent belge ?

Alors que l’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché des jeunes talents européens, un nouveau nom s’ajoute à la liste des pistes étudiées par la cellule de recrutement phocéenne. Selon les informations de TransferFeed, le club marseillais s’intéresserait de très près à Ali Maamar, latéral de 20 ans appartenant à Anderlecht et actuellement engagé à la Coupe du Monde U20.

Le joueur belge d’origine marocaine, international espoir, attire depuis plusieurs mois l’attention de grands clubs européens, dont le PSG et le FC Barcelone. Valorisé à environ 2 millions d’euros, Maamar est encore lié au club bruxellois jusqu’en 2028, ce qui pourrait compliquer les négociations.

Maamar, un pari d’avenir pour Roberto De Zerbi ?

Dans un contexte où l’OM cherche avant tout à renforcer son secteur offensif après le départ d’Amine Gouiri, cette piste défensive démontre la volonté de Roberto De Zerbi d’anticiper les besoins sur l’ensemble des lignes. Le technicien italien apprécierait particulièrement la polyvalence du jeune latéral, capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite.

Avec la blessure de Facundo Medina et l’enchaînement des rencontres en championnat comme en Coupe d’Europe, De Zerbi souhaiterait densifier ses couloirs pour limiter les risques physiques et maintenir un haut niveau de performance. Selon plusieurs observateurs, Maamar présente un profil moderne : explosif, endurant, intelligent dans sa lecture du jeu et doté d’un volume de course conséquent.

💥 | De controle en dribbel van Ibrahim Kanaté ➡️ de knal van Ali Maamar. 🧨 Een actie made in Neerpede. 🟣⚪️ #ANDCLU pic.twitter.com/2y0o8MbOuM — DAZN België (@DAZN_BENL) May 18, 2025



Anderlecht, conscient du potentiel de son joueur, ne serait toutefois pas disposé à le céder facilement. Des discussions pourraient s’ouvrir dans les prochaines semaines si l’OM décidait de passer à l’action.

Déjà suivi par des formations prestigieuses telles que le PSG, le Barça et plusieurs clubs anglais, Ali Maamar voit sa cote grimper en flèche. Reste désormais à savoir si l’OM saura agir rapidement pour convaincre Anderlecht et s’offrir cette pépite belge promise à un bel avenir.