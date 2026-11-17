L’Olympique de Marseille pourrait rencontrer une nouvelle difficulté dans le dossier André-Frank Zambo Anguissa. Alors que la presse italienne évoquait un accord entre le club olympien et l’entourage de son ancien milieu de terrain, Besiktas serait désormais déterminé à recruter l’international camerounais dès janvier. Mais au-delà de la concurrence turque et des 6 millions d’euros réclamés par Naples, les prétentions salariales du joueur interrogent sur la capacité financière de l’OM à concrétiser cette opération.

Le retour d’André-Frank Zambo Anguissa à l’Olympique de Marseille est-il réellement envisageable ? Depuis plusieurs jours, la presse italienne multiplie les informations sur l’avenir du milieu camerounais de Naples, dont le contrat expire en juin 2027.

Selon Il Mattino, l’OM aurait trouvé un accord de principe avec les représentants du joueur↗. Mais les dirigeants napolitains ne souhaiteraient pas le libérer gratuitement dès cet hiver.

Et un nouveau prétendant pourrait désormais compliquer les plans de Grégory Lorenzi.

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Besiktas fait d’Anguissa une priorité pour janvier

Dans un article publié le 16 novembre↗, le média spécialisé Africafoot affirme que Besiktas souhaite entrer dans la course à la signature d’André-Frank Zambo Anguissa.

Selon cette source, l’entraîneur du club stambouliote, Vincenzo Italiano, aurait fait du Camerounais l’une de ses priorités pour renforcer son entrejeu lors du prochain mercato hivernal.

Le technicien apprécierait notamment sa puissance physique, sa capacité à récupérer des ballons et son expérience du très haut niveau.

Le média Football Italia confirme également l’intérêt de Besiktas↗, tout en rappelant que Marseille aurait déjà pris contact avec les représentants de l’ancien Olympien.

Cette concurrence pourrait compliquer les discussions, notamment si le club turc était disposé à proposer des conditions financières plus avantageuses.

Pour le moment, aucune offre officielle de Besiktas n’a été annoncée.

Naples réclame entre 6 et 10 millions d’euros selon les sources

Autre difficulté : convaincre le Napoli de laisser partir un joueur encore sous contrat.

Selon le quotidien italien Il Mattino, repris par Tuttomercatoweb, le président Aurelio De Laurentiis réclamerait au moins 6 millions d’euros pour accepter un transfert dès janvier.

Le club italien souhaiterait également avoir identifié un remplaçant avant d’autoriser son départ.

De son côté, Africafoot, citant le journaliste Ekrem Konur, évoque des exigences pouvant atteindre 10 millions d’euros.

Ces estimations ne sont pas identiques et aucun prix officiel n’a été communiqué par Naples.

Une chose semble néanmoins se dessiner : le club napolitain ne souhaiterait pas céder gratuitement Anguissa en pleine saison, malgré la proximité de la fin de son contrat.

Pour l’OM, qui espérerait récupérer son ancien joueur sans indemnité, cette position constitue déjà un obstacle important.

Mais le problème pourrait surtout venir du salaire réclamé par le milieu camerounais.

Un salaire de 6 millions d’euros nets par an : l’OM peut-il suivre ?

C’est probablement la principale interrogation de ce dossier.

Selon les informations publiées le 13 novembre par Tuttomercatoweb↗, André-Frank Zambo Anguissa réclamerait un contrat de quatre saisons à hauteur de 6 millions d’euros nets par an pour prolonger son aventure à Naples.

Cela représenterait un engagement de 24 millions d’euros nets sur quatre ans, hors primes éventuelles.

Le club italien proposerait de son côté une prolongation moins longue, autour de 4 millions d’euros nets annuels.

Actuellement, le salaire du Camerounais est estimé à environ 2,7 millions d’euros nets par saison par le média spécialisé Calcio e Finanza, même si d’autres estimations évoquent 2,2 millions d’euros.

Ces chiffres montrent l’importance du désaccord financier entre les deux parties.

Mais surtout, ils soulèvent une question essentielle pour Marseille : comment un club qui cherche à réduire sa masse salariale pourrait-il proposer à Anguissa un contrat correspondant à ses prétentions actuelles ?

À titre de comparaison, 6 millions d’euros nets annuels représenteraient 500 000 euros nets par mois, auxquels il faudrait ajouter le coût des charges supportées par le club.

Un investissement particulièrement lourd pour un joueur qui vient de fêter ses 31 ans.

Il faut néanmoins distinguer les exigences formulées dans les négociations avec Naples d’une éventuelle proposition marseillaise. Rien ne permet d’affirmer qu’Anguissa réclamerait exactement le même salaire pour revenir à l’OM.

La DNCG, un obstacle supplémentaire pour Lorenzi

Cette piste intervient à un moment particulièrement délicat pour les finances olympiennes.

Selon les informations de L’Équipe et de La Provence, Marseille doit présenter un nouveau plan financier devant la DNCG début décembre↗.

La direction souhaite notamment poursuivre la réduction de sa masse salariale, après un mercato estival marqué par plusieurs départs et l’impossibilité de recruter.

Dans ce contexte, Grégory Lorenzi privilégierait des solutions financièrement accessibles, notamment des prêts ou des joueurs arrivant en fin de contrat.

Or, même si Anguissa devenait libre à l’été 2027, son recrutement pourrait représenter un investissement très important.

L’absence d’indemnité de transfert ne signifie pas qu’une opération serait gratuite. Il faudrait toujours financer son salaire, d’éventuelles primes à la signature et les commissions liées à son arrivée.

À 31 ans, un engagement de plusieurs saisons représenterait également un coût durable.

Pour que cette piste devienne réellement envisageable, l’OM devrait probablement obtenir des conditions salariales sensiblement inférieures à celles évoquées en Italie, ou dégager une marge financière importante grâce à des départs.

Pour le moment, rien ne permet d’affirmer que ces conditions sont réunies.

Un profil pourtant idéal pour le milieu recherché par Genesio

Sur le plan sportif, l’intérêt supposé de Marseille possède davantage de logique.

Selon La Provence, Bruno Genesio souhaite notamment renforcer son effectif avec un milieu box-to-box, capable d’apporter de l’impact physique et de se projeter vers l’avant.

Un profil qui correspond aux qualités d’Anguissa.

Passé par l’OM entre 2015 et 2018, le Camerounais a considérablement progressé depuis son départ pour Fulham, avant de devenir un élément important du Napoli.

Double champion d’Italie en 2023 et 2025, il possède une expérience européenne importante et une connaissance du championnat français.

Son arrivée offrirait à Genesio un joueur capable de récupérer les ballons, de résister au pressing et d’accompagner les transitions offensives.

Un renfort intéressant dans un secteur où Pierre-Emile Højbjerg reste régulièrement annoncé sur le départ, tandis que Tochukwu Nnadi poursuit sa progression.

Mais la cohérence sportive d’un recrutement ne suffit pas à garantir sa faisabilité financière.

Besiktas pourrait-il profiter des limites financières marseillaises ?

C’est désormais tout l’enjeu de ce dossier.

Si l’OM aurait pris de l’avance en discutant avec l’entourage d’Anguissa, Besiktas pourrait tenter de convaincre le joueur avec un projet sportif et des conditions contractuelles différentes.

Le club turc doit toutefois lui aussi trouver un accord avec Naples pour envisager un transfert dès janvier.

Aucune information vérifiée ne permet actuellement de comparer les offres salariales des deux formations, ni même de confirmer que des propositions formelles ont été déposées.

Autre possibilité : attendre l’été prochain, lorsque le Camerounais pourrait devenir libre si aucune prolongation n’est signée.

Mais cette solution ne réglerait pas automatiquement la question de ses exigences financières, et elle laisserait davantage de temps à d’autres clubs pour entrer dans la course.

Pour Marseille, le principal obstacle pourrait donc être moins la concurrence de Besiktas que le coût global de l’opération.

Alors que la direction olympienne cherche à assainir ses finances, le recrutement d’un joueur réclamant jusqu’à 6 millions d’euros nets par saison dans ses négociations avec Naples apparaît difficile à concilier avec les contraintes actuelles du club.

Le retour d’Anguissa serait une belle opération sportive pour Bruno Genesio. Reste à savoir si Grégory Lorenzi peut réellement trouver la formule financière pour la concrétiser, sans compromettre les efforts demandés par la DNCG.