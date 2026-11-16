L’Olympique de Marseille pourrait préparer un retour inattendu lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations du quotidien italien Il Mattino, l’OM aurait trouvé un accord avec les représentants d’André-Frank Zambo Anguissa, actuellement sous contrat avec Naples. Mais le club italien réclamerait au moins 6 millions d’euros pour libérer l’international camerounais dès janvier. Un dossier qui pourrait s’avérer compliqué au regard des contraintes financières imposées à Marseille.

L’Olympique de Marseille pourrait-il retrouver l’un de ses anciens milieux de terrain ? Alors que Grégory Lorenzi cherche à renforcer son effectif en vue du mercato hivernal, une piste inattendue vient d’apparaître dans la presse italienne.

Selon les informations publiées ce lundi 16 novembre par Tuttomercatoweb, qui cite Il Mattino↗, l’OM aurait pris une longueur d’avance dans le dossier André-Frank Zambo Anguissa.

Le milieu international camerounais, qui fête ses 31 ans ce lundi, arrive dans les derniers mois de son contrat avec le Napoli. Les discussions autour d’une prolongation seraient actuellement au point mort, ouvrant la porte à un éventuel départ.

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Un accord déjà trouvé entre l’OM et l’entourage d’Anguissa ?

C’est l’information principale révélée par le quotidien napolitain Il Mattino. Selon le journal italien, Marseille aurait trouvé un terrain d’entente avec les agents de Zambo Anguissa, devançant ainsi plusieurs formations intéressées par son profil.

Le club olympien souhaiterait récupérer son ancien joueur dès le mercato de janvier, mais sans verser d’indemnité de transfert à Naples.

Une stratégie qui s’expliquerait notamment par la situation contractuelle du Camerounais, dont l’engagement avec le club italien doit prendre fin en juin 2027.

À partir de janvier, le joueur pourra également négocier librement avec un autre club pour une arrivée à l’expiration de son contrat, sous réserve des règles applicables.

Cependant, aucun accord officiel n’a été annoncé entre l’OM et Anguissa, et les informations italiennes évoquent une entente avec ses représentants, pas un transfert déjà conclu.

Naples réclame au moins 6 millions d’euros

Si l’OM semble avoir pris de l’avance auprès de l’entourage du joueur, un obstacle important demeure : la position du Napoli.

Selon Il Mattino, le président Aurelio De Laurentiis ne serait pas disposé à laisser partir gratuitement son milieu de terrain en pleine saison.

Pour envisager un transfert dès janvier, le club napolitain poserait deux conditions : récupérer au minimum 6 millions d’euros et avoir identifié un remplaçant.

Une demande qui compliquerait considérablement les plans marseillais.

D’autant que Naples doit déjà gérer plusieurs dossiers délicats dans son entrejeu, notamment les situations contractuelles de Stanislav Lobotka et Kevin De Bruyne.

La formation italienne pourrait donc privilégier un départ à l’été 2027 plutôt que d’affaiblir son effectif au milieu de la saison.

Autre élément : l’Atalanta Bergame resterait également intéressée par Anguissa, après une tentative estivale qui n’avait pas abouti.

Un désaccord salarial important avec Naples

L’avenir d’Anguissa est devenu incertain en raison des difficultés rencontrées dans les négociations pour sa prolongation.

Comme nous l’évoquions sur FCM le 13 novembre↗, le journaliste italien Nicolò Schira avait déjà révélé qu’aucun accord n’avait été trouvé entre le joueur et ses dirigeants.

Depuis, Tuttomercatoweb a apporté des précisions sur les divergences financières entre les deux parties.

Le milieu camerounais réclamerait un contrat de quatre saisons à hauteur de 6 millions d’euros nets par an.

De son côté, Naples proposerait une prolongation moins longue, avec un salaire avoisinant les 4 millions d’euros annuels.

Un écart important qui pourrait expliquer pourquoi le club italien envisage désormais une séparation.

Mais ces prétentions salariales soulèvent également une interrogation pour Marseille : l’OM serait-il réellement en mesure d’assumer les exigences financières d’Anguissa ?

Un profil qui correspond aux besoins de Genesio

Sur le plan sportif, le retour d’André-Frank Zambo Anguissa pourrait présenter plusieurs avantages pour Bruno Genesio.

Passé par Marseille entre 2015 et 2018, le Camerounais connaît parfaitement l’environnement olympien. Il avait notamment participé à l’épopée européenne de l’OM jusqu’à la finale de Ligue Europa face à l’Atlético de Madrid en 2018.

Après son départ pour Fulham, puis son installation à Naples en 2021, Anguissa a franchi plusieurs paliers.

Devenu un élément important du club italien, il a notamment participé aux titres de champion d’Italie remportés en 2023 et 2025.

Son profil de milieu puissant, capable de récupérer des ballons, de se projeter vers l’avant et de casser des lignes par ses courses, correspond à celui d’un joueur box-to-box.

Or, selon les informations de La Provence, l’OM souhaiterait justement recruter un milieu capable d’apporter davantage d’impact et de projection lors du prochain mercato.

Anguissa pourrait ainsi représenter une solution expérimentée dans un entrejeu où Pierre-Emile Højbjerg reste régulièrement annoncé dans le viseur de plusieurs formations italiennes.

La DNCG pourrait compliquer ce retour

Mais la principale difficulté pourrait une nouvelle fois être financière.

Comme nous l’expliquions récemment, Marseille pourrait être contraint de réaliser de nouvelles ventes lors du prochain mercato hivernal↗.

Malgré les économies réalisées durant l’été, la direction doit poursuivre ses efforts sur la masse salariale et présenter un nouveau plan financier à la DNCG début décembre.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un joueur expérimenté et potentiellement très bien rémunéré pourrait sembler difficile à financer.

La volonté supposée de l’OM de récupérer Anguissa sans indemnité de transfert serait donc cohérente avec ces contraintes.

Mais même en cas d’arrivée libre, la question de son salaire et de la durée de son engagement resterait déterminante.

La direction marseillaise devra également attendre de connaître les marges de manœuvre dont elle disposera réellement après son prochain passage devant la DNCG.

Un retour dès janvier ou un dossier pour l’été prochain ?

Deux scénarios semblent désormais envisageables.

Le premier serait un accord entre Marseille et Naples pour permettre à Anguissa de rejoindre l’OM dès janvier. Mais cela supposerait que les dirigeants olympiens acceptent de verser une indemnité ou trouvent une formule satisfaisante pour le club italien.

Le second serait une arrivée à l’été 2027, à l’expiration de son contrat, si le joueur ne prolonge pas avec Naples.

Cette deuxième possibilité permettrait à Marseille d’éviter le paiement d’une indemnité de transfert, tout en préparant le renouvellement de son milieu de terrain.

Pour l’instant, la presse italienne évoque un accord avec l’entourage d’Anguissa, mais aucune négociation aboutie entre l’OM et Naples.

Le dossier reste donc ouvert, avec un obstacle financier clairement identifié.

Après avoir quitté Marseille en 2018, André-Frank Zambo Anguissa pourrait ainsi retrouver le Vélodrome près de neuf ans plus tard. Reste à savoir si les contraintes économiques actuelles de l’OM permettront à cette piste de se concrétiser dès le mois de janvier.