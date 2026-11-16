L’Olympique de Marseille prépare un nouveau passage devant la DNCG et espère obtenir davantage de marge pour recruter en janvier. La cellule de recrutement cible trois postes, tandis que la piste André-Frank Zambo Anguissa prend forme en Italie, avec une exigence financière importante de Naples.

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Le prochain rendez-vous déterminant pour l’OM aura lieu tout début décembre, lors de l’audition de la Direction nationale du contrôle de gestion. Après un été sans recrue et marqué par plusieurs départs, les dirigeants marseillais veulent présenter une situation financière actualisée et un plan pour la deuxième partie de la saison.

1. La DNCG au centre du plan financier de l’OM

D’après les informations rapportées par La Provence, l’OM travaille depuis plusieurs mois sur cette nouvelle audition. Les mesures décidées en juin avaient encadré la masse salariale et les indemnités de mutations, ce qui avait empêché le club d’enregistrer le moindre renfort durant le mercato estival. Malgré les économies réalisées et plusieurs ventes, la masse salariale ne serait pas encore repassée sous le seuil fixé. Les dirigeants souhaitent désormais faire valoir les efforts accomplis et présenter une nouvelle base financière. Stéphane Richard a reconnu qu’une sanction restait probable, tout en indiquant que le club chercherait à en limiter la portée. Les mesures de juin ne seraient pas nécessairement maintenues sur toute la saison, la DNCG devant examiner la situation actualisée de l’OM. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

« Il y aura probablement une sanction, mais nous ferons tout ce qui est possible pour qu’elle soit la plus limitée possible, et j’y veillerai. »

Le club négocie également avec plusieurs joueurs afin de réaménager ou de réduire certains salaires, avec des discussions qui seraient proches d’aboutir. Une vente importante pourrait aussi dégager une marge supplémentaire, même si la restructuration la plus importante est plutôt attendue avant le 30 juin. Le renouvellement du partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire, le naming du Vélodrome, le retour d’Adidas et l’éventuelle arrivée de nouveaux partenaires sont présentés comme des leviers de revenus.

2. Trois postes ciblés pour le mercato hivernal

Selon le plan présenté par Football Club de Marseille à partir des informations disponibles, Grégory Lorenzi et la cellule de recrutement ont identifié trois besoins pour janvier : un défenseur central, un milieu box-to-box et un avant-centre. L’OM privilégierait des joueurs connaissant déjà la Ligue 1, avec une préférence pour des opérations en prêt afin de limiter les indemnités de transfert et l’impact immédiat sur la masse salariale. La direction ne souhaiterait pas bouleverser son effectif dès cet hiver, notamment après la dynamique sportive retrouvée. Le recrutement dépendra donc de la marge accordée par la DNCG et des éventuels accords conclus sur les salaires. Une vente pourrait offrir davantage de flexibilité, mais la réduction des rémunérations les plus élevées est surtout programmée pour l’été. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Plusieurs joueurs pourraient être concernés par cette réorganisation avant la fin de la saison financière, parmi lesquels Nayef Aguerd, Pierre-Emile Højbjerg, Emerson, Igor Paixão, Angel Gomes, Neal Maupay et Amine Gouiri. Geoffrey Kondogbia et Amine Harit arrivent également en fin de contrat, tandis que l’objectif affiché reste de réduire durablement la masse salariale sans affaiblir brutalement l’équipe.

3. Anguissa, un retour conditionné par les exigences de Naples

Selon Il Mattino, cité par Tuttomercatoweb, l’OM aurait trouvé un terrain d’entente avec les représentants d’André-Frank Zambo Anguissa. L’ancien Marseillais, qui évolue aujourd’hui à Naples, arrive dans les derniers mois de son contrat et les discussions pour une prolongation seraient bloquées. Aucun accord officiel de transfert n’a toutefois été annoncé entre l’OM et le joueur. Pour laisser partir son milieu dès janvier, Naples réclamerait au moins 6 millions d’euros et souhaiterait avoir identifié un remplaçant. Le club italien pourrait donc préférer attendre l’été 2027, tandis que l’Atalanta Bergame resterait également intéressée. La situation contractuelle d’Anguissa s’explique notamment par un désaccord salarial : le Camerounais demanderait quatre saisons à 6 millions d’euros nets par an, alors que Naples proposerait un engagement moins long autour de 4 millions annuels. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Sur le terrain, le profil du joueur correspond au besoin de milieu box-to-box identifié par l’OM. Passé par Marseille entre 2015 et 2018, Anguissa a ensuite évolué à Fulham puis à Naples, où il a remporté les championnats d’Italie 2023 et 2025. Son retour dépendrait néanmoins de la marge financière accordée à Marseille après son passage devant la DNCG, ainsi que des conditions demandées par le club italien.