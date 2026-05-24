Mercato OM : Bientôt un billet dans le dossier Ounahi ?

Deux ans après avoir surpris l’Europe en terminant sur le podium de la Liga, le club de Gérone FC est officiellement relégué en deuxième division espagnole. Une terrible désillusion pour l’ancien milieu de Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi, transféré l’été dernier en Catalogne. Cette relégation pourrait également avoir des conséquences financières indirectes pour l’OM, qui a conservé un pourcentage sur une éventuelle future revente du joueur marocain.

Une saison cauchemardesque pour Gérone

L’histoire est brutale pour Gérone FC. Après avoir vécu une saison historique il y a deux ans avec une qualification européenne et une place sur le podium de la Liga, le club catalan quitte finalement l’élite espagnole à l’issue de l’exercice 2025-2026. Le nul concédé samedi soir face à Elche (1-1) lors d’un match décisif a définitivement condamné Gérone à la relégation.

Avec seulement 41 points au compteur, le club termine à la 19e place du championnat espagnol. Le bilan est insuffisant : neuf victoires, quatorze matchs nuls et quinze défaites. RCD Majorque et Real Oviedo accompagnent également Gérone à l’étage inférieur.

Pour Azzedine Ounahi, cette saison restera forcément comme une immense déception sur le plan collectif. Arrivé en Liga avec l’ambition de franchir un cap dans un championnat réputé pour sa qualité technique, l’international marocain espérait sans doute s’inscrire dans la continuité du projet ambitieux développé par Gérone ces dernières années. Finalement, le scénario a tourné au cauchemar.

L’OM attentif à l’avenir d’Ounahi

Du côté de Olympique de Marseille, cette relégation est suivie avec attention. L’été dernier, le club marseillais avait accepté de céder le milieu marocain contre un montant estimé à six millions d’euros. Mais l’OM avait également pris soin de conserver un pourcentage sur une future revente du joueur.

Dans le football moderne, ce type de clause peut représenter une source de revenus importante, notamment lorsqu’un joueur retrouve de la valeur sur le marché des transferts. La situation sportive de Gérone pourrait cependant rebattre les cartes. Une descente en deuxième division entraîne souvent des ajustements financiers importants, et plusieurs joueurs susceptibles de disposer d’une belle cote peuvent être poussés vers la sortie.

Le cas d’Azzedine Ounahi sera donc observé de près lors du prochain mercato estival. Malgré une saison collective très compliquée, l’international marocain conserve une certaine réputation sur le marché européen grâce à ses qualités techniques et à ses prestations passées, notamment avec la sélection marocaine.

Un avenir encore flou pour l’international marocain

À 26 ans, Azzedine Ounahi pourrait rapidement se retrouver au cœur des discussions du mercato. Une relégation change forcément la stratégie d’un club, et Gérone devra probablement réduire sa masse salariale tout en reconstruisant un effectif capable de remonter rapidement en Liga.

Pour l’OM, l’enjeu est désormais double. D’un côté, le club marseillais peut espérer récupérer un pourcentage intéressant en cas de transfert du joueur dans les prochains mois. De l’autre, la relégation de Gérone pourrait mécaniquement faire baisser la valeur marchande du milieu marocain sur le marché européen.

Une chose est certaine : l’été s’annonce mouvementé autour d’Azzedine Ounahi. Après une expérience espagnole qui devait lui permettre de relancer pleinement sa carrière, le milieu formé en France se retrouve désormais face à un tournant important de son parcours professionnel.