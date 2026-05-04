Mercato OM : Blessure, option d’achat… les dernières infos sur Hamed Traoré…

La fin de saison d’Olympique de Marseille se complique, et celle de Hamed Traoré aussi. Touché samedi dernier sur la pelouse de la Beaujoire face au FC Nantes, l’international ivoirien ne rejouera plus d’ici l’été.

Fin de saison pour Traoré

L’action avait glacé le stade. Parti en profondeur, Traoré déclenchait une frappe puissante en extension avant de s’effondrer lourdement. Incapable de se relever, l’attaquant marseillais se tordait de douleur, nécessitant l’intervention des secours pour être évacué sur civière.

Quelques heures plus tard, des images plus rassurantes circulaient : capuche sur la tête, le joueur quittait le stade en boitant mais sans assistance. Un signe encourageant en apparence, qui laissait espérer une blessure moins grave que prévu.

Mais selon les informations de La Provence, le verdict médical est tombé : Traoré souffre d’une lésion à l’adducteur droit. Une blessure qui met un terme prématuré à sa saison.

Une absence jusqu’à l’été

Le timing est sans appel. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre ne pourra pas refouler les terrains avant la reprise estivale. L’OM devra donc composer sans lui pour les dernières échéances.

Un coup dur sur le plan sportif, tant son profil apportait de la percussion et de la créativité dans les phases offensives.

Une option d’achat déjà levée

Malgré cette indisponibilité, l’avenir de Traoré est déjà scellé. Comme le révèle La Provence, l’option d’achat négociée avec AFC Bournemouth, estimée à 7,5 millions d’euros, a été automatiquement levée dès sa première apparition sous le maillot marseillais.

Conséquence : le joueur est désormais lié à l’OM jusqu’en juin 2030.

Quel avenir à Marseille ?

Si cette signature longue durée traduit une certaine confiance du club, elle ne garantit rien dans un contexte de mercato souvent imprévisible. L’effectif marseillais pourrait connaître plusieurs changements cet été, et aucun joueur n’est totalement assuré de rester.

Reste que, sauf retournement de situation, Hamed Traoré devrait bien faire partie du projet olympien la saison prochaine… avec l’espoir de revenir en pleine possession de ses moyens après cette blessure frustrante.