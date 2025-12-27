Mercato OM : Bonne nouvelle pour Bakola ?

L’Olympique de Marseille aborde le mercato hivernal avec un double objectif : renforcer son effectif tout en sécurisant ses jeunes talents. Selon les informations de RMC, le club phocéen est engagé dans des discussions avancées pour la prolongation de Darryl Bakola, milieu de terrain de 18 ans considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation olympien. Malgré une forte concurrence européenne, les dirigeants marseillais affichent leur confiance dans l’issue de ce dossier stratégique.

Alors que le marché des transferts d’hiver s’ouvre dans un contexte particulièrement animé, l’OM doit gérer plusieurs situations sensibles. Celle de Darryl Bakola figure en tête des priorités. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le jeune milieu attire l’attention de nombreux clubs européens, séduits par son potentiel et sa marge de progression. Cette exposition accrue a naturellement placé son avenir au centre des discussions internes à Marseille.

ça avance bien pour Bakola !

D’après RMC, plusieurs cadors du football européen suivent attentivement le dossier. L’Inter Milan, Chelsea, Newcastle et Arsenal figurent parmi les clubs intéressés de longue date. Plus récemment, Manchester United serait entré dans la course, avec une offre estimée à 10 millions d’euros évoquée par le média. Une proposition significative pour un joueur encore en phase de développement, mais qui souligne la cote élevée de Darryl Bakola sur le marché.

Face à ces sollicitations, la position de l’Olympique de Marseille est claire : conserver sa pépite. Selon RMC, des discussions ont été engagées depuis plusieurs semaines avec l’entourage du joueur afin de prolonger son contrat. En interne, l’optimisme est de mise quant à la possibilité de parvenir à un accord, malgré la pression exercée par la concurrence étrangère.

Offre financière à la hausse…

Pour convaincre Darryl Bakola de poursuivre son aventure sur la Canebière, l’OM serait prêt à consentir un effort financier notable. Une revalorisation salariale est à l’étude, accompagnée d’un projet sportif destiné à offrir davantage de perspectives au jeune milieu. Le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia pilotent ce dossier, considéré comme prioritaire dans la stratégie du club.

En sécurisant l’avenir de Darryl Bakola, l’OM enverrait un signal fort : celui d’un club déterminé à bâtir son projet autour de jeunes joueurs prometteurs, capables de s’inscrire dans la durée. Toujours selon RMC, la conclusion de ces négociations est attendue prochainement, avec l’espoir, côté marseillais, de transformer cet hiver mouvementé en une réussite sportive et structurelle.