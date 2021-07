Après les officialisations de Konrad de la Fuente et de Gerson, le mercato olympien part dans tous les sens. Pablo Longoria explore une multitude de pistes pour renforcer l’effectif la saison prochaine. Alors que l’une s’éloigne, l’autre se confirme !

Le mercato olympien s’accélère. Après avoir enregistré les arrivées de Konrad de la Fuente et de Gerson cette semaine, l’OM s’active pour finaliser d’autres dossiers. Pablo Longoria fait tout son possible pour satisfaire son entraîneur, Jorge Sampaoli. Le président olympien s’était même rendu à Milan pour tenter de boucler les dossiers menant à Pau López, Cengiz Ünder ainsi que Giovanni Simeone. L’objectif du club est clair : enregistrer d’autres recrues rapidement pour qu’elles prennent part à la préparation estivale.

bouhafsi confirme pour pau lópez

Annoncé avec insistance depuis plusieurs jours par la presse italienne, Pau López devrait devenir le gardien numéro 1 bis tant attendu par l’OM pour concurrencer Steve Mandanda. À 26 ans, le gardien de but de la Roma est mis sur la touche suite à la future arrivée de Rui Patricio. Après avoir discuté avec Pablo Longoria, Pau López serait convaincu par le projet olympien. D’après les derniers échos, les négociations entre l’OM et la Roma portent sur un prêt payant de 500 000€ avec une option d’achat non-obligatoire de 15M€. Hier soir, Mohamed Bouhafsi a répondu à des supporters olympiens sur Twitter. Il en a profité pour confirmer que le dossier du gardien de but espagnol était en bonne voie.

Oui ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 1, 2021

LA PISTE ROMAN BÜRKI BALAYÉE ?

Mais hier soir, une autre piste a fait son apparition au poste de gardien de but. À en croire le média allemand Ruhr Nachrichten BVB, Roman Bürki serait sur le point de s’engager avec l’OM la saison prochaine. Une rumeur qui a étonné plus d’un supporter olympien suite à la quasi-officialisation de la signature de Pau López au club. Le média allemand informait que le gardien suisse continuerait de s’entraîner avec l’équipe première de Dortmund avant son transfert. Mohamed Bouhafsi n’a pas tardé pour balayer cette rumeur. Le journaliste de RMC Sport a affirmé qu’une arrivée de Roman Bürki du côté de l’OM n’était pas à prévoir lors du mercato estival.