Mercato OM : Bruges va-t-il respecter sa parole dans le dossier Ordóñez ?

L’Olympique de Marseille s’active toujours pour recruter Joel Ordóñez, mais le feuilleton traîne. Alors que le mercato d’été approche de sa conclusion, le défenseur central équatorien de 20 ans souhaite rejoindre l’OM, mais son club actuel, le FC Bruges, ne facilite pas l’opération.

D’après les informations de la journaliste Johanna Calderón, la situation pourrait évoluer rapidement si les dirigeants belges tiennent leur parole. « Les prochains jours sont cruciaux pour l’avenir de Joel Ordóñez. Bruges a donné sa parole au défenseur central équatorien pour faciliter son départ sur ce marché, et ce depuis janvier quand les propositions formelles ont commencé à arriver. Cet accord n’est pas respecté et la volonté du joueur non plus, depuis le jour où il a mentionné qu’il souhaite jouer à l’Olympique de Marseille », a-t-elle expliqué sur ses réseaux sociaux.

Ordóñez toujours espéré à Marseille

Le joueur, qui a clairement affiché son désir de rallier la Ligue 1, a même durci le ton. Selon la presse belge, Ordóñez a séché l’entraînement afin de mettre la pression sur ses dirigeants et forcer son départ. Une situation tendue qui fragilise les relations entre le défenseur et Bruges, et qui laisse une fenêtre d’opportunité à l’OM.



Pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, la stratégie est désormais d’attendre un déblocage du dossier dans les prochains jours. Le club phocéen espère profiter de la volonté ferme du joueur et d’un transfert jugé colossal pour une équipe belge afin d’arracher un accord.

À moins d’une semaine de la clôture du marché, deux scénarios se dessinent : soit Bruges finit par céder et l’OM boucle l’arrivée de Joel Ordóñez, soit les dirigeants marseillais devront activer en urgence un plan B en défense centrale, ce qui s’annonce délicat à ce stade avancé du mercato.