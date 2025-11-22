Mercato OM : Bruges va toucher le jackpot avec Ordonez !

L’Olympique de Marseille pensait tenir sa future pépite défensive cet été. Mais le dossier Joel Ordóñez, long feuilleton du mercato estival, s’est finalement refermé sur un échec marquant pour les dirigeants marseillais. Le défenseur équatorien du Club Bruges, considéré comme l’un des plus grands espoirs du continent à son poste, a vu son transfert capoter après des négociations interminables, pour finalement prolonger avec le champion belge. Un retournement de situation qui pourrait coûter cher à l’OM.

Durant près d’un mois, le club phocéen a cru pouvoir boucler la venue de Joel Ordóñez, avec un accord qui approchait les 30 M€. Mais le Club Bruges, en position de force, a fait monter les enchères en évoquant l’intérêt d’Al-Hilal, réclamant alors 35 M€. Malgré la détermination du joueur, allé jusqu’à refuser de s’entraîner pour forcer son départ vers la Canebière, Marseille n’a jamais pu obtenir gain de cause.

L’OM a finalement choisi de se tourner vers Nayef Aguerd, recruté pour 23 M€. Si ses performances actuelles ne génèrent aucun regret, les dirigeants marseillais savent qu’ils ont manqué un coup qui aurait pu marquer le futur du club : Ordóñez n’a que 21 ans, un potentiel de revente énorme, et une marge de progression saluée par toute l’Europe.

Ordonez vendu pour un montant proche des 40M€ ?

À Bruges, les conséquences de ce faux départ ont été immédiates. Après avoir manqué les quatre premiers matchs du championnat, le défenseur a été prolongé jusqu’en 2029 sitôt le mercato refermé. Redevenu indiscutable (15 matchs, 1 but toutes compétitions confondues), Ordóñez a rapidement « tourné le bouton », comme l’a expliqué son entraîneur Nicky Hayen. Le club belge, qui l’avait recruté 3,9 M€ en 2022, sait désormais qu’il tient une future vente record.

Le joueur, déjà performant en Ligue des Champions, attire des clubs de très haut niveau comme l’Inter, qui voit en lui l’héritier naturel de de Vrij et Acerbi. Mais même les Italiens devront s’aligner sur une valeur en constante hausse : Bruges pourrait exiger plus de 37,5 M€, soit dépasser la plus grande vente de son histoire (Charles De Ketelaere en 2022).

Pendant que la cote d’Ordóñez explose, le club belge « se frotte les mains »… et l’OM rumine une occasion manquée qui aurait pu changer son avenir défensif.