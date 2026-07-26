Mercato OM : Bruno Genesio aurait déjà identifié un premier noyau de joueurs à conserver !

Le chantier du mercato de l’OM s’annonce particulièrement important cet été, entre impératifs sportifs et contraintes économiques. Selon les informations de L’Équipe, Bruno Genesio aurait demandé à conserver un groupe restreint de six ou sept joueurs afin de bâtir son projet. Une volonté qui pourrait toutefois se heurter à la stratégie financière mise en place par la direction marseillaise.

Bruno Genesio aurait fixé ses premières conditions

À peine arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio aurait déjà dessiné les contours de son futur effectif. D’après des informations rapportées par L’Équipe, le technicien français n’aurait pas accepté le poste sans obtenir plusieurs garanties concernant l’organisation sportive.

Selon les confidences d’un proche de l’entraîneur relayées par le quotidien sportif, Bruno Genesio aurait notamment souhaité travailler aux côtés de Grégory Lorenzi, intégrer une partie de son propre staff et conserver un noyau de six ou sept joueurs au sein de l’effectif actuel.

L’identité de ces joueurs n’a toutefois pas été révélée par L’Équipe. En revanche, les noms de Paixao et Amine Gouiri ont été évoqués parmi les éléments qui pourraient faire partie de cette base sur laquelle le nouvel entraîneur souhaiterait s’appuyer.

Une volonté sportive face aux impératifs financiers

Cette demande de Bruno Genesio traduit une volonté claire : éviter une reconstruction complète de l’effectif. Après plusieurs mouvements attendus durant ce mercato de l’OM, le technicien souhaiterait conserver des repères afin de faciliter la mise en place de son projet de jeu.

Toutefois, cette vision sportive ne correspond pas forcément aux priorités économiques du club. La direction marseillaise poursuit un objectif de réduction de la masse salariale tout en restant attentive aux opportunités de ventes importantes.

Dans ce contexte, les joueurs que Bruno Genesio considérerait comme essentiels ne bénéficieraient pas d’un statut d’intouchable. Si une offre jugée suffisamment élevée venait à arriver, le club pourrait étudier un départ afin d’améliorer sa situation financière.