Mercato OM : Bruno Genesio s’est laissé convaincre par ce joueur donné partant ?

Annoncé parmi les joueurs susceptibles de quitter l’OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait finalement poursuivre l’aventure sur la Canebière. Selon La Provence, le nouvel entraîneur Bruno Genesio apprécie le profil de l’attaquant gabonais et souhaiterait le conserver dans son effectif pour la saison 2026-2027.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang reste l’un des dossiers à suivre de ce mercato estival à l’OM. Alors que l’attaquant de 37 ans figurait parmi les joueurs susceptibles de partir dans le cadre de la réduction de la masse salariale voulue par la nouvelle direction, Bruno Genesio ne partagerait pas forcément cette vision, d’après les informations de La Provence.

Le technicien, qui a dirigé lundi sa première séance avec le groupe olympien, verrait d’un bon œil le maintien de l’international gabonais au sein de son effectif.

Bruno Genesio mise sur l’expérience d’Aubameyang

Selon La Provence, Bruno Genesio accorde une réelle importance à l’expérience de Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien attaquant d’Arsenal, du Borussia Dortmund ou encore du FC Barcelone dispose d’une solide connaissance de la Ligue 1 et reste considéré comme un joueur influent dans le vestiaire marseillais.

L’entraîneur olympien valoriserait également son apport sportif. Lors de la saison dernière, Aubameyang a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives, des statistiques qui en font l’un des éléments offensifs les plus productifs de l’effectif.

Pour La Provence, ces différents critères expliquent pourquoi Bruno Genesio ne serait pas opposé à l’idée de poursuivre l’aventure avec l’attaquant marseillais.

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Un avenir qui dépendra aussi du mercato

La situation reste toutefois ouverte. Toujours selon La Provence, Pierre-Emerick Aubameyang représente une part importante de la masse salariale olympienne, alors que la nouvelle direction menée par Stéphane Richard entend réduire les dépenses du club.

Dans ce contexte, l’ancien capitaine des Panthères du Gabon fait partie des joueurs dont l’avenir n’est pas totalement verrouillé. Si Bruno Genesio souhaite pouvoir compter sur lui, le mercato pourrait encore rebattre les cartes au cours des prochaines semaines.

Le dossier Aubameyang s’annonce donc comme l’un des sujets majeurs de l’été marseillais. Entre les impératifs économiques de l’OM et la volonté de son nouvel entraîneur de conserver un joueur expérimenté, la décision finale dépendra des opportunités qui se présenteront durant le marché des transferts, selon La Provence.