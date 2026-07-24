Mercato OM : Bruno Genesio sous le charme de ce jeune marocain !

Après avoir bouclé l’arrivée de plusieurs jeunes, l’Olympique de Marseille pourrait bien se pencher sur un nouveau dossier offensif. Selon plusieurs sources concordantes, le club phocéen suit avec attention la situation de l’avant-centre marocain du Stade Rennais, Yassir Zabiri, âgé de 21 ans.

Un crack marocain qui n’a pas convaincu à Rennes…

Formé à la prestigieuse académie Mohammed VI, Zabiri s’était fait un nom en Europe grâce à son passage remarqué à Famalicão, au Portugal, et surtout en menant le Maroc au titre de champion du monde U20, où il avait notamment inscrit un doublé en finale. Ce parcours flatteur avait convaincu Rennes de casser sa tirelire lors du mercato hivernal, autour de 10 millions d’euros, pour s’attacher ses services jusqu’en juin 2029.

Mais l’adaptation à la Ligue 1 ne s’est pas déroulée comme prévu. Recruté à l’époque sous l’impulsion d’Habib Beye, alors entraîneur du club breton, l’attaquant n’est plus apprécié de son successeur Franck Haise. En six apparitions sous le maillot rouge et noir, Zabiri n’a inscrit aucun but et délivré aucune passe décisive, un rendement jugé largement insuffisant au regard de l’investissement consenti par le club breton.

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L’OM revient à la charge…

Le nom de Zabiri n’est pourtant pas inconnu du côté de la cité phocéenne. Marseille s’était déjà positionné sur ce dossier l’hiver dernier, avant que le joueur ne prenne finalement la direction de la Bretagne. Depuis, le club phocéen n’aurait pas totalement abandonné la piste.

L’information a été révélée par la journaliste Salma, suiveuse du Stade Rennais sur le compte X Bretonne35, avant d’être reprise ce jeudi par le site But! Football Club. Selon elle, l’OM aurait pris des renseignements sur la situation de l’attaquant marocain. Le profil de Zabiri serait particulièrement apprécié de Bruno Genesio, qui l’avait déjà repéré à l’époque où il dirigeait le LOSC, et qui se dirait convaincu de pouvoir le relancer sous ses ordres. Le directeur du recrutement marseillais Grégory Lorenzi aurait également suivi le joueur de près, notamment lors de la Coupe du monde U20. Selon la même source, l’OM serait à la recherche de ce type de bons coups à moindre coût pour renforcer son secteur offensif cet été.

🔥L’Olympique de Marseille a pris des renseignements. Profil apprécié de Genesio lorsqu’il était au LOSC. Il est convaincu de pouvoir le relancer. Lorenzi l’a observé lors de la CDM U20. A la recherche de bons coups à moindre coût#srfc #mercato https://t.co/9dZeALLME7 — Bretonne35 (@SalmaSRFC35) July 22, 2026

Un possible prêt pour se relancer

Du côté rennais, la tendance semble se dessiner vers un départ, au moins temporaire. Sous contrat jusqu’en 2029 et évalué autour de 9 millions d’euros par Transfermarkt, Zabiri conserve une valeur marchande non négligeable que le club breton souhaiterait protéger plutôt que brader. Un prêt permettrait ainsi au joueur de retrouver du rythme et de la confiance loin de la pression rennaise, tout en laissant la porte ouverte à un retour ultérieur si le déclic espéré se produit.

Plusieurs clubs européens auraient également pris des renseignements sur le dossier, preuve que le potentiel du jeune international marocain continue d’attirer les regards malgré des débuts difficiles en Bretagne. Reste à savoir si l’OM ira au bout de la démarche dans les prochaines semaines du mercato estival.

Pour l’heure, rien n’indique qu’une offre formelle ait été transmise, et la piste Zabiri n’en est qu’au stade des premiers renseignements du côté marseillais. Entre la volonté de Rennes de ne pas brader un investissement récent, la concurrence d’autres clubs européens intéressés, et l’incertitude sur la formule envisagée par l’OM prêt, avec ou sans option d’achat, ou transfert sec plusieurs scénarios restent ouverts. Reste également à savoir si Bruno Genesio, qui devra composer avec les arbitrages du mercato phocéen, fera de ce dossier une priorité dans les semaines à venir, alors que d’autres pistes offensives circulent également du côté de la Canebière. L’issue de ce feuilleton devrait se préciser à mesure que le mercato estival entrera dans sa dernière ligne droite.

Paul Laffisse