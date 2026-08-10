Mercato OM : buteur dimanche, le talentueux Tadjidine Mmadi visé en Liga !

Selon Fichajes.net, Villarreal CF surveille Tadjidine Mmadi, jeune attaquant de 19 ans de l’Olympique de Marseille. Le club espagnol verrait le Marseillais comme une piste pour l’avenir, mais aucune offre officielle n’aurait encore été formulée. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2029, le jeune joueur poursuit son apprentissage après ses premières apparitions avec les professionnels.

Villarreal suit le jeune Marseillais

D’après Fichajes.net, Villarreal CF s’intéresse au profil de Tadjidine Mmadi. Le club espagnol aurait commencé à suivre son évolution et pourrait envisager une offensive à moyen terme.

À ce stade, aucune négociation avancée n’est toutefois annoncée. Le joueur reste lié à l’Olympique de Marseille jusqu’au 30 juin 2029, après la prolongation de son contrat officialisée en janvier 2026.

Mmadi a découvert le monde professionnel

Formé à l’OM, Tadjidine Mmadi a franchi un cap lors de la saison 2025-2026. Il a disputé six rencontres officielles avec l’équipe première, en Ligue 1, en Ligue des champions et en Coupe de France.

Le jeune attaquant a également inscrit son premier but professionnel face à Bourg-en-Bresse, lors de la victoire 6-0 de Marseille en Coupe de France.

Son parcours ne se limite pas au club phocéen. Mmadi compte également des apparitions avec les équipes de France de jeunes, notamment chez les U19 et les U20.

Un intérêt encore préliminaire

Pour l’instant, l’intérêt de Villarreal CF reste donc à surveiller. Le club espagnol n’aurait transmis aucune offre officielle à l’Olympique de Marseille.

Avec un contrat jusqu’en 2029, l’OM conserve la main sur la situation de son jeune attaquant. La suite dépendra notamment de son évolution à Marseille et de l’éventuelle volonté de Villarreal de passer de l’observation à une démarche concrète.