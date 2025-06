Mercato OM : ça avance, les dernières infos du dossier Bennacer !

L’Olympique de Marseille s’active déjà sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine. Selon les informations de L’Équipe, Ismaël Bennacer, prêté par l’AC Milan depuis février, ne verra pas son option d’achat être levée par le club phocéen. Pour autant, le milieu de terrain algérien devrait rester à l’OM.

Arrivé cet hiver avec une option d’achat fixée à 12 millions d’euros, Bennacer (27 ans) a disputé huit rencontres comme titulaire sur les quatorze dernières journées de Ligue 1. S’il n’a pas retrouvé l’intégralité de ses capacités physiques, il a néanmoins convaincu Roberto De Zerbi et les dirigeants marseillais.

« À défaut d’être à 100 % physiquement, il a plu à l’entraîneur Roberto De Zerbi et aux dirigeants marseillais », précise le quotidien sportif. L’ancien joueur d’Empoli et d’Arsenal a su se rendre utile dans l’entrejeu malgré un temps d’adaptation et une condition encore loin de son meilleur niveau.

Vers un deuxième prêt en cours de négociation

Plutôt que de s’engager définitivement sur un transfert, l’OM privilégie l’option d’un nouveau prêt. Les discussions avec l’AC Milan sont déjà bien avancées selon L’Équipe. Cette solution permettrait aux deux clubs de maintenir le lien sans engagement financier immédiat, tout en offrant au joueur une continuité sportive dans un environnement qu’il connaît déjà.



De son côté, Ismaël Bennacer semble déterminé à rester dans un club qualifié pour la Ligue des champions : « Bennacer veut disputer la Ligue des champions la saison prochaine ». Un souhait qui pourrait peser dans les négociations en cours.

Le milieu de terrain pourrait ainsi débuter une deuxième saison consécutive en Provence, sans être officiellement transféré. Une formule qui arrange les différentes parties et permet à Marseille de conserver un joueur d’expérience sans alourdir sa masse salariale immédiatement.