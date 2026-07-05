Mercato OM : ça bouge pour Jeffrey De Lange !

Doublure de Geronimo Rulli depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Jeffrey De Lange pourrait déjà faire ses valises cet été. Selon L’Équipe, le FC Twente a entamé des démarches auprès du club marseillais afin de rapatrier le gardien néerlandais, désireux de retrouver un rôle de numéro un.

Le mercato pourrait s’accélérer dans le sens des départs à l’OM. D’après L’Équipe, Twente est passé à l’offensive pour Jeffrey De Lange. Le club néerlandais, quatrième d’Eredivisie la saison dernière et qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue Europa, a pris contact avec les dirigeants marseillais afin d’étudier un transfert du portier de 28 ans.

Arrivé à Marseille à l’été 2024, De Lange n’a jamais réussi à bousculer la hiérarchie au poste de gardien. Barré par Geronimo Rulli, il aspire désormais à retrouver davantage de temps de jeu.

Twente veut faire revenir son ancien gardien

Selon L’Équipe, l’intérêt de Twente est concret. Le club d’Enschede souhaite faire revenir un gardien qu’il connaît bien, après son passage sous les couleurs rouge et blanche avant son départ vers l’OM.

Toujours selon le quotidien sportif, Jeffrey De Lange est favorable à un départ afin de retrouver un statut de titulaire. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, le Néerlandais dispose encore d’un an d’engagement avec le club phocéen, ce qui implique qu’un accord devra être trouvé entre les deux formations.

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Un départ qui ouvrirait un dossier chez l’OM

Si les discussions venaient à aboutir, l’OM devrait alors se pencher sur la question de sa hiérarchie au poste de gardien. Geronimo Rulli resterait le numéro un, mais le club marseillais devrait trouver une nouvelle doublure avant le début de la saison.

Pour l’heure, aucun accord n’a été annoncé entre les deux clubs. En revanche, L’Équipe confirme que Twente a bien lancé les premières démarches pour tenter de rapatrier Jeffrey De Lange, qui voit dans ce projet l’opportunité de retrouver un rôle de premier gardien après deux saisons passées dans l’ombre à Marseille.