Mercato OM ; ça bouge pour Merlin !

Le Stade Rennais a intensifié ces derniers jours son intérêt pour Quentin Merlin, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille, en entamant des discussions concrètes avec la direction olympienne. Selon les informations de L’Équipe, le club breton souhaite avancer rapidement sur ce dossier, alors que l’OM n’exclut pas un départ de l’international Espoirs français.

Arrivé en provenance du FC Nantes à l’été 2023, Quentin Merlin (23 ans) a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues, pour un but inscrit sous le maillot marseillais cette saison. Utilisé principalement comme piston gauche dans le système en 3-4-3 mis en place par les différents entraîneurs olympiens, il figure parmi les joueurs que le club estime valorisables lors de ce mercato estival.

Merlin pour remplacer Truffert ?

Le Stade Rennais, à la recherche d’un remplaçant à Adrien Truffert, transféré à Bournemouth pour 17 millions d’euros bonus compris, voit en Merlin un profil capable de s’intégrer immédiatement au projet sportif porté par Julien Stéphan.

Les discussions sont menées entre la direction rennaise et Medhi Benatia, le directeur sportif de l’OM, qui reste à l’écoute d’offres cohérentes avec la stratégie économique du club phocéen. Si aucun accord n’a encore été trouvé à ce stade, les négociations pourraient s’accélérer dans les prochains jours.



Ce possible départ s’inscrit dans la volonté de l’Olympique de Marseille de remodeler son effectif après une saison décevante, et alors que de nombreux mouvements sont attendus dans les secteurs défensifs et offensifs.

Quentin Merlin, encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, représente une opportunité de plus-value non négligeable pour les dirigeants marseillais, qui n’excluent aucun scénario dans cette phase active du mercato.