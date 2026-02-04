Mercato OM : ça bouge pour un départ d’Amir Murillo ?

Le Beşiktaş JK aurait manifesté un intérêt concret pour Michael Amir Murillo, latéral droit de l’Olympique de Marseille. Selon des informations venues de Turquie, des contacts préliminaires ont été engagés afin d’évaluer les conditions d’un éventuel transfert lors du prochain mercato.

Beşiktaş prend des renseignements, discussions à un stade initial

Le club stambouliote, l’un des géants du football turc, s’est renseigné sur la situation contractuelle de Michael Amir Murillo, actuellement sous contrat avec l’OM. Plusieurs médias turcs, dont TRT Sport, ainsi que le journaliste Sercan Dikme, indiquent que les échanges sont encore embryonnaires et qu’aucune offre formelle n’a été transmise au club marseillais à ce stade.

BOMBAZO. ¡Beşiktaş acelera por Murillo: el lateral panameño en la mira del gigante turco! La nota, aquí: https://t.co/cPLYRD3xE0 ¡PUNTO Y PELOTA! #MentiraNoEs pic.twitter.com/byFSsfntlK — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) February 3, 2026



Ces premières démarches portent essentiellement sur les aspects financiers et contractuels du dossier, afin de mesurer la faisabilité d’une opération. Le profil du défenseur panaméen correspond aux besoins identifiés par Beşiktaş pour renforcer son couloir droit, mais le dossier reste ouvert et sans avancée décisive.

Murillo, une situation à clarifier à Marseille malgré un contrat longue durée

🗣️ “Si Murillo n’a pas faim – et c’est pareil pour tout le monde – il ne joue pas !”#DeZerbi : “Je vous explique clairement, dans tous les cas, les choses sortent, même les fausses. La question est très simple: je pense que tout le monde voit des buts sur des touches, à la fin… pic.twitter.com/Lt4eV2uSjO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2026

Arrivé à l’Olympique de Marseille en août 2023 en provenance d’Anderlecht, Michael Amir Murillo a rapidement prolongé son engagement jusqu’en juin 2028. Ce contrat longue durée constitue un élément central du dossier et complique mécaniquement toute négociation, l’OM restant maître du calendrier et des conditions.

À 29 ans, l’international panaméen dispose d’une solide expérience européenne et d’un profil polyvalent, apprécié pour sa rigueur défensive et sa capacité à se projeter offensivement. Dans le contexte sportif actuel, marqué par la prise de fonctions de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais, la hiérarchie et les priorités de l’effectif pourraient évoluer, sans qu’aucune décision ne soit arrêtée à ce jour.

Pour l’heure, Beşiktaş adopte une approche prudente et attentive. Les prochains mois et l’ouverture du mercato seront déterminants pour savoir si cet intérêt se transforme en négociation concrète autour de Michael Amir Murillo et de l’OM.