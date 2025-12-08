Mercato OM : ça insiste pour Balerdi ?

L’avenir de Leonardo Balerdi s’invite au cœur de l’actualité du mercato OM. Selon une information révélée par Sky Sport Suisse, le club saoudien d’Al-Qadsiah a décidé d’intensifier ses démarches pour le défenseur central et capitaine de l’Olympique de Marseille. D’après cette source, plusieurs réunions avec les représentants du joueur sont programmées dans les prochains jours, et la direction marseillaise est pleinement informée de cette offensive.

Al-Qadsiah ne cache pas ses ambitions et souhaite structurer ce dossier sur un modèle qualifié de transfert “à la Matteo Retegui”, avec une volonté claire de frapper fort sur le marché en enchaînant les recrues de premier plan. Le club saoudien aurait également d’autres dossiers avancés en parallèle, signe d’une stratégie globale agressive sur ce mercato estival.

Balerdi veut rester en Europe…

En interne, la ligne officielle de l’Olympique de Marseille reste ferme : il n’est pas question de vendre Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin est considéré comme un pilier du projet sportif, un “taulier” du vestiaire et un relais important du staff. Arrivé à maturité sous les couleurs olympiennes, il reste un élément central dans la structure défensive mise en place par Roberto De Zerbi. L’international argentin lui a en ligne de mire le mondial 2026 et ne compte pas quitter l’Europe.

Cependant, en coulisses, le dossier apparaît plus nuancé. Plusieurs sources concordantes évoquent la possibilité qu’une offre dite “agressive”, estimée entre 30 et 40 millions d’euros, puisse amener les dirigeants marseillais à réfléchir. Dans un contexte économique où les clubs doivent composer avec des équilibres financiers serrés, un tel montant ne serait pas anodin.

30 à 40M€ ?

Sur le terrain, Leonardo Balerdi traverse une période plus contrastée. Ses dernières prestations ont été jugées en demi-teinte, mais sa hiérarchie ne vacille pas. Malgré ce passage délicat, l’Argentin conserve toute la confiance du club et du staff, qui voient toujours en lui un élément structurant du projet de jeu.

Au-delà de son rôle sportif, son statut de capitaine renforce son poids dans l’écosystème marseillais. Roberto De Zerbi continue de s’appuyer sur lui, convaincu que son leadership et sa lecture du jeu restent essentiels pour stabiliser l’équipe.

Ce dossier s’annonce donc particulièrement sensible pour l’OM. Entre la volonté affichée de conserver son capitaine, l’intérêt de plus en plus pressant d’Al-Qadsiah et la tentation d’une offre majeure, l’équilibre reste fragile. Le choix final pourrait bien se jouer entre la logique sportive et l’impact financier d’une proposition venue d’Arabie saoudite, capable de rebattre les cartes dans les prochaines semaines.