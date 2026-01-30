Mercato OM : ça s’accélère pour Angel Gomes… 6 clubs sur le coup !

À quelques jours de la fermeture du mercato d’hiver, l’avenir d’Angel Gomes à l’Olympique de Marseille s’écrit en pointillés. Arrivé libre l’été dernier, le milieu anglais n’a pas réussi à s’imposer et attire désormais l’attention de plusieurs clubs de Premier League, selon TEAMtalk.

Angel Gomes, une intégration manquée à Marseille

Recruté libre en provenance du LOSC en juillet 2025, Angel Gomes incarnait un pari technique et créatif pour renforcer l’entrejeu de l’OM. Âgé de 25 ans, l’ancien joueur de Manchester United devait apporter sa vision du jeu et sa capacité à évoluer entre les lignes. Mais depuis le début de la saison, son impact est resté limité, aussi bien dans le jeu que dans la hiérarchie établie par Roberto De Zerbi.

Utilisé de manière intermittente, Angel Gomes n’a jamais réellement trouvé sa place dans un milieu de terrain en constante évolution. La concurrence s’est même renforcée cet hiver avec les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, deux profils qui ont rapidement gagné du crédit au sein de l’effectif marseillais. Dans ce contexte, la direction de l’Olympique de Marseille ne fermerait pas la porte à un départ du joueur anglais avant le 2 février 2026, date de clôture du mercato hivernal.

Une forte concurrence anglaise, Wolverhampton en tête !

La situation contractuelle et sportive de Angel Gomes n’a pas échappé aux clubs de Premier League. Selon les informations de TEAMtalk, Wolverhampton, Newcastle, Everton, Brighton, Fulham, Sunderland et West Ham ont tous pris des renseignements sur la disponibilité du milieu marseillais. Plusieurs intermédiaires auraient déjà approché l’OM afin d’évaluer les conditions d’un transfert dès cet hiver.

Wolves transfer news: Strong push made to sign ex-Man Utd star but Newcastle, Everton lurk https://t.co/gFA2QPtBaU — David (@perthwolves1) January 30, 2026

Parmi ces prétendants, Wolverhampton apparaîtrait comme le club le plus avancé. Les Wolves auraient intensifié les discussions afin de prendre de vitesse leurs concurrents, conscients de l’intérêt croissant autour du joueur. L’objectif serait de conclure rapidement l’opération pour sécuriser un renfort au milieu de terrain avant la fin du marché.

Du côté de l’OM, ce possible départ s’inscrirait dans une logique économique et sportive. Une vente d’Angel Gomes permettrait d’alléger la masse salariale et de récupérer des liquidités, dans un contexte marqué par l’élimination européenne et la nécessité d’ajuster l’effectif. Sans être une priorité absolue, ce dossier pourrait ainsi devenir l’un des enjeux de la fin du mercato hivernal marseillais.