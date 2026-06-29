Mercato OM : ça s’accélère pour Hamed Traoré !

Le dossier Hamed Traoré pourrait rapidement s’animer du côté de l’OM. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le Genoa prépare une offre afin de tenter d’obtenir le prêt du milieu offensif, avec une option d’achat dont le montant n’a pas encore été révélé.

Le Genoa accélère sur le dossier Hamed Traoré

Le mercato de l’OM continue de susciter de nombreuses sollicitations, et Hamed Traoré figure désormais parmi les joueurs ciblés par le Genoa. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, référence du marché des transferts en Italie, le club rossoblù s’apprête à transmettre une offre jugée sérieuse aux dirigeants marseillais.

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L’ancien joueur de Sassuolo intéresse le pensionnaire de Serie A, qui cherche à renforcer son secteur offensif avant le début de la saison. Le profil de Hamed Traoré, capable d’évoluer aussi bien en soutien des attaquants qu’au milieu de terrain, correspond aux besoins identifiés par le club italien.

À ce stade, aucune décision n’a été annoncée par l’OM, tandis que les discussions entre les deux formations pourraient s’intensifier dans les prochains jours.

Un prêt avec option d’achat privilégié

Selon Gianluca Di Marzio, le Genoa souhaite structurer son offre autour d’un prêt assorti d’une option d’achat. Cette formule permettrait au club italien de limiter son investissement immédiat tout en se laissant la possibilité de conserver Hamed Traoré à l’issue de la saison.

En revanche, le montant de cette éventuelle option d’achat n’a pas encore été communiqué. Aucun accord n’a été annoncé entre les deux clubs et les négociations restent en cours. D’autant que l’OM a besoin de liquidité et tout de suite !