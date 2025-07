Mercato OM : ça se complique fortement pour ce plan B en défense centrale !

Renato Veiga, un temps ciblé par l’Olympique de Marseille, semble désormais prendre la direction d’un cador européen. Le défenseur portugais de 21 ans, qui était considéré comme une piste secondaire par la cellule de recrutement phocéenne, est désormais en discussions avancées avec le Bayern Munich, selon les informations du journaliste Nicolò Schira.

Arrivé à Chelsea à l’été 2024 en provenance du FC Bâle, où il s’était imposé comme un grand espoir du football suisse, Renato Veiga n’a pas convaincu sur la durée dans l’effectif des Blues. Prêté à la Juventus lors de la deuxième partie de la saison dernière, il a disputé 15 rencontres sous les couleurs turinoises, affichant une polyvalence défensive et des qualités athlétiques qui n’ont pas échappé aux recruteurs européens. Le journaliste italien a précisé : “Le Bayern Munich a ouvert des discussions avec Chelsea pour essayer de signer Renato Veiga , qui a déjà donné sa disponibilité pour rejoindre le Bayern…”

#BayernMunich have opened talks with #Chelsea to try to sign Renato #Veiga, who has already given his availability to join Bayern. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2025