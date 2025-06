Mercato OM : Ca se confirme pour CJ Egan-Riley (accord trouvé !)

Ca se confirme pour le défenseur central anglais, CJ Egan-Riley ! Ce dernier va poursuivre sa carrière en France. Son club, Burnley, a officiellement annoncé ce mercredi soir que le joueur de 22 ans avait rejeté une offre de prolongation pour rejoindre un club français.

Selon toute vraisemblance, et sauf retournement de situation, c’est bien à l’Olympique de Marseille que le joueur devrait s’engager. Selon les informations de Foot Mercato, un accord de principe aurait été trouvé entre le club phocéen et l’entourage du joueur pour un contrat de longue durée.

We can confirm that CJ Egan-Riley has formally rejected the club’s contract offer and has decided to pursue an opportunity in France.

Burnley FC would like to thank CJ for his contribution and wish him well in his future.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) June 11, 2025