Mercato OM : ça se confirme pour Hamed Junior Traoré !

Le dossier Hamed Junior Traoré continue d’évoluer dans le sens d’un départ de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, les discussions avec Genoa progressent et un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur sur les termes de son futur contrat.

Hamed Junior Traoré vers un départ de l’OM

Le mercato estival pourrait déjà marquer la fin de l’aventure marseillaise de Hamed Junior Traoré. Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a seulement un an, le milieu offensif ivoirien se rapproche désormais d’un départ vers le club italien de Genoa.

Le journaliste spécialisé dans le mercato Nicolò Schira confirme que les négociations avancent dans ce dossier. Il indique notamment : « Les négociations avancent bien pour Hamed Junior Traoré vers Genoa. Accord sur les termes personnels pour un contrat jusqu’en 2031 (1+4). Genoa souhaite le recruter en prêt avec option d’achat ; tandis que l’Olympique de Marseille exige une obligation d’achat sous certaines conditions. »

Cette information confirme que les discussions portent désormais sur la formule du transfert plutôt que sur la volonté du joueur, qui aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec le club de Serie A concernant son futur contrat.

Une divergence sur la formule du transfert

À ce stade, le principal point de négociation concerne les modalités de l’opération entre Genoa et l’Olympique de Marseille. D’après Nicolò Schira, le club italien privilégie un prêt assorti d’une option d’achat, tandis que l’OM souhaite sécuriser une obligation d’achat, activable sous certaines conditions.

Cette différence de position n’empêche pas les discussions de progresser, mais elle reste l’élément central à résoudre avant une éventuelle officialisation. Aucune annonce n’a pour l’instant été effectuée par les deux clubs.

🚨 Excl. – Talks are progressing well for Hamed Junior #Traorè to #Genoa. Agreed personal terms for a contract until 2031 (1+4). Genoa want to sign him on loan with the option to buy; while #OlympiqueMarseille ask an obligation upon reaching certain conditions. #transfers #OM… https://t.co/X9uxGzYbNv — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2026



Si l’opération venait à se concrétiser, Hamed Junior Traoré quitterait l’OM seulement un an après son arrivée. Pour l’heure, les informations disponibles indiquent que les négociations se poursuivent entre les deux formations, avec un accord déjà trouvé entre le joueur et Genoa sur les conditions personnelles de son engagement.