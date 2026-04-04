Mercato OM : ça se confirme pour Neal Maupay !

Prêté par l’Olympique de Marseille, Neal Maupay peine à convaincre au FC Séville. Deux mois après son arrivée, ses performances interrogent et rendent de plus en plus probable un retour à Marseille à l’issue de la saison.

Des débuts prometteurs vite freinés

Arrivé en prêt l’hiver dernier en provenance de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay avait pourtant bien lancé son aventure espagnole. Titulaire dès ses premières sorties, l’attaquant français avait inscrit un but remarqué pour son premier match face à Majorque, confirmant une intégration rapide dans le système de Matías Almeyda.

Mais la dynamique s’est rapidement inversée. En six rencontres disputées (454 minutes, cinq titularisations), le bilan reste limité à une seule réalisation. Un rendement jugé insuffisant par la presse espagnole, qui souligne une nette baisse d’impact au fil des semaines.

Le quotidien Estadio Deportivo résume cette évolution : l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est passé « d’intouchable pour Almeyda, à attendre dans les coulisses avec Luis García Plaza ». Le changement d’entraîneur a clairement rebattu les cartes dans la hiérarchie offensive.

Un avenir déjà compromis en Espagne

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Du côté de Séville, les signaux sont négatifs pour l’avenir de Neal Maupay. Selon le journal AS, le club andalou ne prévoit pas de lever l’option d’achat. Le média précise que le transfert définitif est « à ce jour, hors de question », malgré les efforts financiers consentis pour obtenir son prêt.

La concurrence accrue, notamment avec Alexis Sánchez, a également pesé. Les performances du Chilien, notamment lors du derby face au Betis, ont relégué l’attaquant prêté par l’Olympique de Marseille au second plan dans la rotation offensive.

Dans ce contexte, la fin de saison s’annonce décisive mais délicate pour Neal Maupay, qui doit convaincre un nouveau staff technique emmené par Luis García Plaza. Sans amélioration notable, un retour à l’Olympique de Marseille apparaît aujourd’hui comme l’issue la plus probable.

Pour le club phocéen, cette situation pose déjà la question de la gestion future de l’attaquant, sous contrat, dans un secteur offensif en constante évolution en Ligue 1.