Mercato OM : ça se confirme pour Sikou Niakaté !

L’Olympique de Marseille a coché le nom de Sikou Niakaté (25 ans) pour renforcer son secteur défensif cet été. C’est le média portugais O Jogo qui a révélé l’information, confirmant l’intérêt de l’OM pour l’international malien, actuellement sous contrat jusqu’en 2028 avec le SC Braga.

António Salvador, président de Braga, se montre intransigeant sur le cas de son joueur. D’après O Jogo, le prix est fixé à 12,5 millions d’euros et il n’est pas question de le voir baisser. Plusieurs clubs, dont Liverpool, Manchester United, Marseille, Lille et le Werder Brême, se seraient déjà manifestés et certains ont même pris contact avec le SC Braga afin d’étudier les conditions d’un éventuel transfert.

« Une vente probable obligerait le SC Braga à se tourner vers le marché des transferts afin d’attirer un nouveau défenseur central », souligne O Jogo. Cette opération aurait donc des conséquences sur l’effectif des Arsenalistes, qui comptent pourtant sur des joueurs expérimentés, comme Paulo Oliveira, Robson Bambu, Arrey-Mbi ou Jónatas Noro. D’ailleurs, le cas de João Ferreira illustre leur politique : le SC Braga a décidé de ne pas lever son option d’achat, laissant ce dernier libre de voir son avenir ailleurs.

🚨L’OM serait en course pour recruter Sikou Niakaté 🇲🇱 !!! 💰 Braga réclame 12,5M€ pour un départ de son défenseur central !!! 🗞️ @ojogo pic.twitter.com/7dxcDY4Uaq — BeOM (@Be_OM13) June 13, 2025

Sikou Niakaté est un cas particulier sur le marché des transferts. Bien que de nationalité malienne, le joueur est né en France et a évolué tout au long de son parcours en Hexagone, de Saint-Germain-Laye jusqu’au FC Metz, en passant par le Paris Saint-Germain, l’AC Boulogne, Évreux, Valenciennes ou Guingamp, avant de rejoindre le SC Braga en 2022.

L’OM voit donc en Sikou Niakaté le remplaçant idéal de Cornélius peu convaincant. Cette opération aurait toutes les chances d’aboutir, d’autant que Lille garde également un œil sur le Malien afin d’anticiper le possible départ d’Alexsandro, son défenseur central brésilien, lui-même courtisé par de nombreux clubs européens, et récemment appelé en équipe nationale par Carlo Ancelotti.

En attendant d’éventuelles offres formelles, Sikou Niakaté prend quelques vacances bien méritées, après avoir terminé la saison sur les chapeaux de roues avec l’équipe nationale du Mali, contre la République Démocratique du Congo, où il a eu l’occasion d’affronter… Chancel Mbemba.