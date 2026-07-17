Mercato OM : ça se confirme pour Timber !

L’avenir de Manu Koné à la Roma semble de plus en plus incertain. Sous pression après une sanction de l’UEFA pour non-respect de son accord scellé, le club romain envisage sérieusement de vendre son milieu français afin de générer une importante plus-value et rééquilibrer ses comptes.

Recruté pour environ 20 millions d’euros, Rome pourrait le céder pour 50 millions d’euros (minimum). Une opération qui offrirait à la Roma une marge financière conséquente, alors que les départs espérés de certains joueurs peinent à se concrétiser.

Timber ciblé pour remplacer Manu Koné…

Piste plus récente mais jugée particulièrement intéressante par la direction romaniste. L’international néerlandais présente l’avantage de pouvoir être recruté à un coût inférieur à celui d’autres cibles comme Lamine Camara ou Alan Varela, deux dossiers estimés autour de 40 millions d’euros.

À Rome, Timber retrouverait également plusieurs visages familiers, notamment Donyell Malen ainsi que Crysencio Summerville, un facteur susceptible de faciliter son intégration. Le joueur est également suivi par le Besiktas, mais la perspective de disputer la Ligue des Champions sous les ordres de Gian Piero Gasperini pourrait constituer un argument de poids en faveur des Giallorossi. Parmi les différentes options étudiées pour remplacer Koné, le milieu néerlandais apparaît aujourd’hui comme l’une des solutions les plus accessibles sur le plan économique.

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Summerville, facteur X dans la venue de Timber ?

Parallèlement, la Roma accélère sur le dossier Crysencio Summerville après l’échec de la piste Mason Greenwood. L’ailier néerlandais de West Ham aurait trouvé un accord avec le club italien après avoir revu ses exigences salariales à la baisse.

Reste désormais à convaincre West Ham. La clause libératoire du joueur est fixée à 45 millions d’euros jusqu’au 21 juillet, mais la Roma espère négocier un montant inférieur. Malgré l’intérêt de Manchester United et d’Aston Villa, la volonté de Summerville de rejoindre les Giallorossi constitue un atout majeur.

La Roma se dirige donc vers un mercato à double enjeu : vendre Koné pour assainir ses finances tout en renforçant simultanément son milieu de terrain et son secteur offensif.

Reste désormais à savoir si Manchester United passera concrètement à l’action pour Manu Koné. Une éventuelle vente du Français pourrait alors accélérer plusieurs dossiers, avec Quinten Timber et Crysencio Summerville parmi les premiers bénéficiaires de cet effet domino.

Paul Laffisse