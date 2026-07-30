Mercato OM : ça se confirme pour Todibo !

L’OM travaillerait sur une nouvelle piste pour renforcer sa défense centrale. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, le club marseillais aurait entamé des discussions avec West Ham concernant Jean-Clair Todibo et préparerait un contrat jusqu’en juin 2031. Une information qui reste toutefois à considérer avec prudence.

Un contrat longue durée préparé par l’OM

Selon Nicolò Schira, l’Olympique de Marseille échangerait avec West Ham pour tenter de recruter Jean-Clair Todibo durant ce mercato estival. La direction olympienne envisagerait de proposer au défenseur français un contrat courant jusqu’en juin 2031.

À ce stade, aucun détail n’a été communiqué concernant la formule envisagée par l’OM, le montant d’un éventuel transfert ou la position du joueur. Aucune offre officielle n’a également été annoncée.

Âgé de 26 ans, Jean-Clair Todibo connaît déjà parfaitement la Ligue 1 après son passage à l’OGC Nice. Il appartient désormais à West Ham, qui avait d’abord obtenu son arrivée sous la forme d’un prêt avant de rendre son transfert définitif durant l’été 2025.

Une information encore non confirmée en France

La prudence reste indispensable autour de ce dossier. Les discussions évoquées par Nicolò Schira n’ont, pour le moment, été confirmées ni par l’OM, ni par West Ham, ni par un média français majeur.

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Le défenseur serait également suivi en Italie. Selon Sky Sport, le Napoli aurait inscrit l’ancien Niçois parmi les profils étudiés pour renforcer son secteur défensif.

Marseille pourrait donc être confronté à une concurrence italienne si son intérêt venait à se concrétiser. De plus son salaire est-il compatible avec les moyens du club olympien ??