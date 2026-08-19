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Mercato OM : ça se précise pour Di Gregorio ! Les dernières infos italiennes…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

La piste Michele Di Gregorio se précise sérieusement pour l’Olympique de Marseille. Fabrizio Romano confirme que le gardien italien est disposé à quitter la Juventus avant la fin du mercato, tandis que plusieurs sources italiennes évoquent des discussions avancées autour d’un prêt à l’OM.

Di Gregorio prêt à quitter la Juventus

Le dossier Michele Di Gregorio prend de l’épaisseur du côté de l’OM. Selon Fabrizio Romano, le portier italien est désormais ouvert à un départ de la Juventus après l’arrivée de Guglielmo Vicario.

Le spécialiste du mercato indique que Marseille a été proposé comme destination au gardien et que des discussions sont en cours pour un éventuel prêt.

 


De son côté, La Stampa confirme que la Juventus travaille au départ de Di Gregorio, probablement sous la forme d’un prêt. Un retour à Monza fait partie des possibilités, tout comme un transfert à l’Olympique de Marseille.

Le quotidien italien précise également que le gardien perçoit un salaire estimé à 3,7 millions d’euros nets par saison, un élément important dans les négociations entre les deux clubs.

 

Accord de principe entre Di Gregorio et l’OM ?

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, le dossier serait même encore plus avancé. Des discussions sont actuellement en cours entre l’OM et la Juventus pour un prêt de Michele Di Gregorio jusqu’en juin 2027.

Toujours d’après Schira, le gardien aurait trouvé un accord de principe avec Marseille. Le point restant à régler concernerait notamment la prise en charge de sa rémunération.

L’OM aurait ainsi demandé à la Juventus de participer au paiement du salaire du joueur afin de rendre l’opération possible.

Marseille cherche toujours un nouveau gardien pour renforcer son effectif et ce dossier semble désormais faire partie des pistes les plus concrètes. À ce stade, aucun accord définitif entre l’OM et la Juventus n’est toutefois annoncé, mais les différentes informations venues d’Italie convergent vers des négociations bien engagées autour d’un prêt.

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