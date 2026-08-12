Mercato OM : ça se précise pour Todibo ?

L’OM serait en discussions avancées avec West Ham pour recruter définitivement Jean-Clair Todibo, selon le correspondant EFL James Hokery. L’indemnité de transfert aurait été acceptée entre les deux clubs. Les négociations restent toutefois bloquées par les conditions personnelles du défenseur français.

Todibo se rapproche de l’OM

Le dossier Jean-Clair Todibo semble avancer sérieusement. Selon James Hokery, correspondant EFL, l’Olympique de Marseille négocie actuellement avec West Ham pour un transfert définitif du défenseur.

« Marseille est en discussions avancées pour signer Jean-Clair Todibo en provenance de West Ham sous forme de transfert définitif », indique le journaliste.

L’indemnité aurait déjà été acceptée par West Ham, ce qui laisse penser que les discussions entre les deux clubs ont franchi une étape importante.

Un accord encore à trouver avec le joueur

Le dossier n’est toutefois pas encore finalisé. D’après James Hokery, « les termes personnels restent un point de blocage dans les négociations ». L’OM doit donc encore parvenir à un accord avec Jean-Clair Todibo sur ses conditions contractuelles.

Le défenseur français n’a par ailleurs pas participé à la préparation d’avant-saison de West Ham. Il aurait préféré suivre un « stage privé », alors que les spéculations concernant son avenir se multiplient.

Le journaliste ajoute que son épouse et ses enfants seraient rentrés en France il y a plusieurs semaines, un élément présenté dans le contexte des rumeurs entourant son départ de Londres.

Le dossier entre dans une phase décisive

Si l’information de James Hokery se confirme, l’OM aurait donc déjà obtenu un accord sur le montant du transfert avec West Ham. Il reste désormais à régler les conditions personnelles de Todibo.

À ce stade, aucune officialisation n’a été annoncée. Le défenseur français n’est donc pas encore un joueur de l’Olympique de Marseille, mais le dossier semble avoir franchi un cap important.