Mercato OM : ça vire au bras de fer pour Weah !

Le transfert de Timothy Weah à l’OM reste en suspens, malgré la volonté affirmée du joueur de rejoindre le club phocéen. Selon plusieurs médias italiens, un bras de fer est désormais engagé entre la Juventus Turin et l’entourage de l’international américain.

D’après La Stampa, l’Olympique de Marseille a formulé une offre sous la forme d’un prêt avec option d’achat comprise entre 14 et 15 millions d’euros, une proposition qui a reçu l’assentiment du joueur. Weah a même déjà trouvé un accord contractuel avec l’OM, précise Tuttosport, avec un salaire de 2,5 millions d’euros par an jusqu’en 2030.

Salaire de 2.5M€ / an pour Weah

Mais le dossier est bloqué en interne du côté turinois. Toujours selon Tuttosport, les propos offensifs tenus par l’agent de Weah seraient dirigés vers Damien Comolli, responsable de la stratégie sportive de la Juve. Ce dernier juge l’offre marseillaise insuffisante, et espérerait une surenchère venue d’Angleterre.

Tuttosport : Les attaques de l’agent de Timothy Weah sont très probablement adressées à Damien Comolli, qui juge que le montant aligné par l’#OM (14-15M) est trop bas. Le joueur a déjà un accord contractuel avec Marseille : salaire de 2,5M jusqu’en 2030 🗞️ pic.twitter.com/jfQfTgHEgy — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 28, 2025



Une option que balaie catégoriquement l’agent du joueur, cité par La Stampa, dans des termes très forts : « Aujourd’hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous. » Un message clair adressé aux décideurs de la Juve, alors que Weah ne cache plus sa préférence pour un départ vers la Ligue 1.

Commolli visé par l’agent de Weah ?



Le dossier devrait encore s’animer dans les prochains jours. L’OM, qui souhaite renforcer ses couloirs avant la reprise, espère boucler rapidement l’arrivée du fils de George Weah. La volonté du joueur est claire, le club marseillais dispose d’un accord contractuel, mais reste à convaincre une Juventus qui semble freiner les discussions pour des raisons qui dépassent le seul plan sportif.

À une semaine de la reprise officielle de la saison, le feuilleton Weah pourrait encore réserver des rebondissements.