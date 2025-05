Mercato OM : Ce défenseur argentin “aimerait jouer” à Marseille…

Alors que l’Olympique de Marseille est à la recherche de renforts défensifs pour le prochain mercato, le nom de Facundo Medina revient avec insistance. Le défenseur de Lens, sous contrat jusqu’en 2026, pourrait quitter le club nordiste cet été. Son compatriote Léonardo Balerdi, défenseur central de l’OM, n’a pas caché son envie de le voir débarquer sur la Canebière.

Interrogé par la radio Ici Provence, Balerdi a clairement exprimé son souhait de voir Medina rejoindre les rangs marseillais : « Oui, j’ai une bonne relation avec Facundo Medina et je lui dis toujours de venir ici. Et lui, il aimerait jouer ici. J’en parle un peu avec Mehdi Benatia. Pour moi, il est magnifique avec le ballon. Il a le caractère et je sais qu’il peut jouer ici, au Vélodrome. Donc oui, j’aimerais qu’il vienne, pour lui et pour l’OM. »

La déclaration de Balerdi est loin d’être anodine. En évoquant Medina, il souligne non seulement les qualités techniques du joueur, mais aussi son caractère et sa capacité à évoluer sous la pression du Vélodrome. Le profil de Medina, gaucher, doté d’une excellente relance et capable de jouer en charnière centrale ou sur le côté gauche, pourrait correspondre aux besoins de l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi.

Medina, un profil qui plaît à l’OM

Pour l’instant, aucune offre concrète n’a été formulée, mais le mercato estival pourrait s’annoncer mouvementé pour les dirigeants marseillais, qui suivent également plusieurs autres pistes en défense. À suivre donc, l’évolution de ce dossier qui pourrait voir Medina rejoindre son compatriote Balerdi sous le maillot olympien.