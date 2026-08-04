Mercato OM : ce départ à 15 M€ menacé par un obstacle inattendu

Le départ de Nayef Aguerd vers Al-Sadd semblait bien engagé, mais un nouvel obstacle pourrait ralentir l’opération. Selon L’Équipe, l’interdiction de recrutement récemment imposée au club qatari complique la finalisation d’un deal important pour les finances de l’OM.

Un montage à 15 M€ négocié avec Al-Sadd

L’Olympique de Marseille cherche toujours à accélérer son opération dégraissage, et le dossier Nayef Aguerd fait partie des plus importants à finaliser.

Selon les informations de L’Équipe, le défenseur central de 30 ans se dirige vers Al-Sadd, champion du Qatar. Le club marseillais aurait négocié un prêt payant de 4 millions d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire de 11 millions d’euros.

Au total, cette opération pourrait donc rapporter 15 millions d’euros à l’OM.

Le club phocéen économiserait également le salaire du joueur, estimé entre 5 et 5,5 millions d’euros brut par an. Un départ d’Aguerd offrirait ainsi un double avantage à Marseille : récupérer une indemnité importante et réduire sensiblement sa masse salariale.

Une interdiction de recrutement complique tout

La finalisation du dossier se heurte toutefois à un obstacle inattendu. Toujours selon L’Équipe, Al-Sadd fait actuellement l’objet d’une interdiction de recrutement.

Cette sanction complique directement l’enregistrement d’un nouveau joueur et retarde donc la conclusion de l’opération. Le quotidien ne précise pas à ce stade dans quels délais cette interdiction pourrait être levée ni si un aménagement reste possible.

Le deal n’est donc pas annoncé comme abandonné, mais sa finalisation apparaît désormais plus incertaine.

Aguerd dispose aussi d’une proposition saoudienne

Le Qatar ne constituait pas nécessairement la priorité initiale de Nayef Aguerd. Le défenseur ne serait toutefois pas opposé à cette expérience.

Une autre solution existe également. L’ancien joueur de West Ham disposerait d’une proposition de prêt en provenance d’un club saoudien, dont l’identité n’est pas précisée.

Cette alternative pourrait prendre davantage de poids si la situation d’Al-Sadd ne se débloque pas rapidement.

Un départ essentiel pour la suite du mercato de l’OM

Le dossier Aguerd représente un enjeu important pour l’Olympique de Marseille. En plus des 15 millions d’euros potentiels, son départ permettrait au club de se libérer d’un salaire élevé et de retrouver davantage de marge de manœuvre sur le marché.

L’OM doit vendre avant de pouvoir avancer sur plusieurs recrutements. Le blocage administratif rencontré par Al-Sadd tombe donc au mauvais moment pour une direction olympienne qui cherche à finaliser rapidement plusieurs départs.

À ce stade, les discussions ne sont pas rompues, mais l’interdiction de recrutement du club qatari menace sérieusement le calendrier de l’opération.